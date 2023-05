Maltempo Avellino: violento nubifragio e strade allagate; c'è una vittima - Video

Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta su Avellino, provocando danni, allagamenti e disagi. La situazione più grave a Fiorino, dove un uomo di 45 anni è stato trovato morto.

Avellino, bomba d’acqua a Fiorino: morto un 45enne

Una pioggia improvvisa si è abbattuto nel primo pomeriggio di ieri su Fiorino, piccolo comune in provincia di Avellino. In pochi minuti la bomba d’acqua ha allagato strade e creato danni e disagi. Colpita in modo particolare la frazione di Celzi, dove si sono verificati molti allagamenti.

45enne travolto dalla sua auto



A Fiorino un uomo di 45 anni è stato travolto dalla sua vettura parcheggiata in pendenza, mentre cercava di recuperarla in un campo completamente invaso dall’acqua. Secondo quanto riporta Ansa, si tratta di un abitate del posto di 45 anni, inizialmente dato per disperso.

Le ricerche dell’uomo, alle quali hanno preso parte vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari della Protezione civile locale, erano scattate subito dopo la bomba d’acqua. Ricerche conclusesi poi con il ritrovamento del corpo privo di vita del 45enne. A quanto pare l’uomo stava lavorando in un castagneto della zona: sarebbe stato travolto dalla sua vettura parcheggiata in pendenza nel terreno invaso dall’acqua nel tentativo di recuperarla.

#Avellino #maltempo. Forti piogge in Irpinia, squadre #vigilidelfuoco impegnate in soccorsi per allagamenti: più interessate le zone di Forino, Celzi e Montoro [#25maggio 17:15] pic.twitter.com/siEE444h7S — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 25, 2023