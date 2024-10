Maltempo, alluvioni in Liguria e Sardegna: 2 dispersi. Caos in Piemonte. La situazione

L'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia nell'ultima settimana ha fatto registrare danni e disagi lungo tutto lo stivale. Nelle ultime ore tre sono le regioni più colpite dal maltempo: Liguria, Sardegna e Piemonte. La situazione.

Maltempo in Sardegna: 160 richieste d'aiuto ai vigili del fuoco

Il maltempo continua a farsi sentire in diverse parti d'Italia alle prese con piogge torrenziali ed alluvioni che hanno causato frane, allagamenti e strade interrotte. L'attenzione resta ancora alta in diverse regioni tra cui la Sardegna colpita da una violenta alluvione nella notte che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco dopo più di 160 chiamate di soccorso. Diversi gli automobilisti rimasti bloccati nelle loro auto, mentre altre persone sono rimaste bloccate nelle aziende agricole. La Sardegna è stata colpita da un flash flood, ossia un'alluvione lampo che ha fatto registrare accumuli di pioggia fino a 300 mm. Nel giro di poche ore è caduta tanta di quell'acqua paragonabile a sei mesi di piogge.

🔵#Maltempo Ancora nubifragi e forti disagi nelle regioni del nord-ovest e in #Sardegna. Due dispersi: un giovane nel Sulcis e un uomo di 62 anni ad Arenzano, Genova. Frane sulla linea ferroviaria Torino-Savona. A Torino esondato il Po ai Murazzi pic.twitter.com/Hbjzo19GcU — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 28, 2024

L'alluvione oltre a causare danni, allagamenti, disagi alla circolazione e tante criticità ha fatto registrare anche un disperso nelle campagne del Basso Sulcis a Nuxis. La ricerca del disperso è in corso con l’elicottero dei Vigili del fuoco “Drago” coadiuvati dal personale di terra impegnato nelle ricerche con lo Speleo alpino fluviale. Una comitiva di 8 ragazzi è stata messa in salvo a Monte Arcosu. Intanto più di 30 soccorsi ci sono stati nei Comuni di Villasor, Pabillonis, Vallermosa, Teulada, Decimoputzu, Siliqua, Cagliari, Villaspeciosa.

Maltempo in Liguria: si cerca un disperso di 62 anni

Anche la Liguria è stata colpita nelle ultime ore da una violenta ondata di maltempo. Piogge torrenziali hanno causato frane in via Acquasanta a Genova con la conseguente chiusura della strada al transito all'altezza del civico 72 e in via Fiorino. Non solo, sulle alture di Arenzano, nel Genovese, si ricerca un disperso: si tratta di un uomo di 62 anni di cui si sono perse le tracce dopo il nubifragio che ha colpito il Savonese e il Ponente genovese, specie Varazze, Cogoleto e Arenzano.

#maltempo 😔😔 #Liguria val Bormida totalmente allagata vi prego non muovetevi da casa.. questo è il memo peggio che ho visto pic.twitter.com/mWVijDef42 — VELVET👨‍🎤💚 (@fan_velvet) October 27, 2024

Danni e disagi anche nel comune di Mele, nel Genovese, dove una frana ha isolato i residenti di tre palazzine.

Maltempo in Piemonte: le ultime news

Maltempo anche in Piemonte con tanto di allerta meteo gialla per rischio idraulico nelle zone di Pianura Torinese e Colline, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale. La situazione è in miglioramento considerando che la Sala operativa della Protezione civile della Regione ha comunicato la «chiusura dai 96 centri operativi comunali aperti da ieri, mentre sono ancora attivi 13 centri operativi misti nelle province di Alessandria e Asti».

L'attenzione è ancora alta e osservato speciale sul Bormida nell'Alessandrino, visto che a Cassine il livello si è ingrossato con un possibile rischio esondazione. Intanto l'Orba è esondata a Capriata richiedendo l'evacuazione di tre famiglie in via precauzionale, mentre diverse strade sono state chiuse per sicurezze. Stop anche alla circolazione dei treni sospesi a San Giuseppe di Cairo (Savona) sulle linee Savona-Alessandria e Savona-Torino. Nella città di Torino richiesta dal comune la chiusura dei Murazzi del Po: «i livelli di tutte le altre aste fluviali rimangono all'interno delle rispettive soglie di guardia e, inoltre, non vengono segnalati fenomeni di dissesto sul territorio collinare».