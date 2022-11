Maltempo all'Isola d'Elba: persone intrappolate nelle case causa allagamenti, danni ingenti alle aziende agricole

L'ondata di maltempo nelle ultime ore, così come annunciato dalle previsioni meteo, ha colpito soprattutto la Toscana e in particolar modo l'Isola d'Elba. Diverse persone sono rimaste intrappolate nelle case a causa di numerosi allagamenti. Ecco le immagini dei Vigili del Fuoco di quanto accaduto e tutte le ultime news. Secondo Coldiretti, infine, sono ingenti i danni riportati dalle varie aziende agricole presenti sul territorio.

Isola d'Elba colpita dal maltempo: numerosi allagamenti

Il maltempo ha colpito, nelle ultime ore, la Toscana. La zona dono si sono registrati i maggiori danni e disagi è quella dell'Isola d'Elba. Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto per mettere in salvo alcune persone rimaste bloccate nelle proprie abitazioni e nei seminterrati sia a Porto Azzurro che a Portoferraio.

#Maltempo #Livorno, a causa delle forti piogge i #vigilidelfuoco sono impegnati dalle 10 di #oggi in numerosi interventi: soccorse a Portoferraio due persone bloccate nei seminterrati allagati delle proprie abitazioni [#15novembre 14:20] pic.twitter.com/IWAnybSy1w — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 15, 2022

Proprio a Portoferraio i vigili del fuoco hanno dovuto aiutare anche a liberare cantine e scantinati o a contrastare le varie infiltrazioni dopo il forte temporale che si è abbattuto sulla parte orientale dell'isola. In meno di un'ora sono caduti ben 31 millimetri di pioggia. Insomma possiamo dire che entrambe le zone sono state interessate da una vera e propria bomba d'acqua che in pochi minuti ha causato numerosi allagamenti e disagi.

Altri disagi si sono registrati inoltre a Rio Marina. Qui diverse auto sono state trascinate verso il mare dai torrenti tracimati dai canali. In Valle di Riale i vari fossi, incapaci di reggere la quantità d'acqua sopraggiunta all'improvviso, si sono dapprima rigonfiati e poi sono tracimanti allagando numerose strade e rendendole così impraticabili. La forza dell'acqua ha travolto tutto ciò che trovava nel sul tragitto causando numerosi danni. Analoghi problemi sono stati registrati infine in via Principe Amedeo, ovvero la via di accesso al paese.

La conta dei danni in Versilia, invece, riguarda la zona di Pietrasanta. A causa delle forti piogge ha ceduto il muro di un edificio e due auto sono rimaste pesantemente danneggiate.

Danni ingenti alle aziende agricole: l'analisi di Coldiretti

Secondo quanto riportato da Coldiretti, il forte maltempo ha provocato ingenti danni e numerosi disagi alle aziende agricole elbane. Numerosi terreni appena seminati sono andati distrutti. Ad aggravare la situazione vi sarebbe anche il danneggiamento di alcune strade poderali che rende impossibile accedere ai terreni agricoli.

Le condizioni meteo, a causa del cambiamento climatico, stanno mettendo in ginocchio le varie imprese. Un esempio? A Portoferraio, dopo mesi e mesi di siccità, sono caduti ben 122 millimetri di acqua secondo i dati rilevati dal Centro Funzionale della Regione Toscana. I terreni induriti non hanno tratto giovamento dall'arrivo dell'acqua capace di contrastare la siccità, ma vista l'enorme quantità caduta in poco tempo, ormai divenuti impermeabili, hanno fatto scivolare via velocemente le precipitazioni. Insomma i violenti temporali che si sono scatenati martedì 15 novembre non hanno fatto altro che aggravare uno stato di crisi dopo mesi e mesi di caldo e siccità.

Come fare dunque? Secondo Coldiretti Livorno, per poter aiutare le imprese agricole del territorio, ma soprattutto per contrastare le avversità metereologiche, almeno nell'immediato: “Servono invasi, laghetti ed infrastrutture di stoccaggio delle acque, anche di piccole dimensioni per recuperare le acque piovane, sparsi su tutto il territorio regionale da cui le aziende possono attingere per far fronte ai momenti di scarsità idrica ed investimenti crescenti sull’agricoltura 4.0 per migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità delle produzioni agricole”. Poter utilizzare l'acqua piovana anche nei momenti di siccità permetterebbe di evitare che la terra diventi dura ed impermeabile e che i raccolti vengano distrutti da improvvise ed abbonanti piogge.