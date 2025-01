Meteo, maltempo al Sud: neve in Campania, Calabria e Puglia. Ecco dove

Il maltempo di queste ultime ore non si placa soprattutto nel Sud Italia, gli abitanti di Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania fanno i conti con piogge intense, neve anche a bassa quota e venti burrascosi, il tutto causato dal vortice freddo che si è posizionato sul Mar Ionio.

Meteo, maltempo al Sud: neve in Campania, Calabria e Puglia, in Sicilia accumuli di pioggia

Il Sud Italia è stretto nella morsa del maltempo, con piogge torrenziali e nevicate che stanno interessando diverse regioni. Dalle abbondanti precipitazioni in Sicilia, che hanno provocato accumuli record a Messina e Palermo, fino alle suggestive nevicate che hanno imbiancato il Vesuvio in Campania e le montagne lucane in Basilicata, il clima invernale ha colpito con forza il Mezzogiorno.

Le condizioni avverse stanno creando disagi alla viabilità e alle attività quotidiane, mentre i paesaggi si trasformano sotto una coltre bianca, regalando panorami mozzafiato. Massima allerta per i cittadini e inviti alla prudenza da parte delle autorità locali, che monitorano costantemente la situazione.

In Sicilia accumuli importanti di pioggia

Dalla notte scorsa, la Sicilia è stata interessata da intense precipitazioni. A Messina e nelle zone circostanti si sono registrati accumuli fino a 120 mm, mentre nella provincia di Palermo si sono raggiunti i 100 mm.

Le condizioni meteo hanno portato all'emissione di avvisi di allerta per la regione, con particolare attenzione a piogge intense e temporali. Si raccomanda massima prudenza e di seguire gli aggiornamenti delle autorità locali e della Protezione Civile per eventuali indicazioni sul territorio.

Neve in Basilicata, a Potenza

La provincia di Potenza è stata interessata da forti nevicate a partire dalla notte scorsa. Gli accumuli di neve hanno raggiunto i 50 cm nelle aree più elevate, causando rallentamenti nella viabilità e disagi per le comunità locali. Le autorità hanno emesso un’allerta meteo arancione per neve e ghiaccio, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti e a prestare massima attenzione.

Auto in sosta quasi nascoste dai notevoli accumuli di neve a Potenza dopo le abbondanti precipitazioni delle scorse ore sul capoluogo lucano. pic.twitter.com/Zm798A0416 — Local Team (@localteamit) January 13, 2025

La neve imbianca il Vesuvio in Campania

Le recenti condizioni meteorologiche hanno portato la neve a imbiancare la cima del Vesuvio, regalando uno spettacolo suggestivo ai residenti e ai visitatori della Campania. Le basse temperature e le precipitazioni degli ultimi giorni hanno creato un’atmosfera invernale unica, visibile anche dalle zone circostanti.

Mareggiate lungo le coste di Calabria e Puglia

Le coste tirreniche della Calabria hanno subito mareggiate significative, in particolare a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, dove onde intense hanno raggiunto le abitazioni vicine al litorale. In Puglia, la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per venti di burrasca e mareggiate lungo le coste esposte.

Nevicate e chiusura delle scuole in provincia di Foggia

In provincia di Foggia, le nevicate hanno interessato diversi comuni dei Monti Dauni e del Gargano. Accumuli di neve fino a 15 centimetri sono stati registrati in centri come Monteleone di Puglia, Accadia, Castelluccio Valmaggiore, Celenza Valfortore e Alberona. A causa delle condizioni avverse, numerose scuole sono rimaste chiuse, tra cui quelle di Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo.

PUGLIA / Monti Dauni - FAETO

È tornata la Neve ed è sempre uno spettacolo.

Domani nuove Nevicate, probabilmente anche a quote più basse.

Grazie a Ennio Mascia pic.twitter.com/tNf7oUDx5z — Kurosh74 (@Kurosh_74) January 12, 2025

Nevicate in Calabria: Sila e Pollino imbiancati

In Calabria, le nevicate hanno interessato le aree montuose della Sila e del Pollino, creando paesaggi suggestivi. I villaggi della Sila si sono risvegliati sotto una coltre bianca, con temperature che nelle ore notturne hanno raggiunto valori sotto lo zero, fino a -8°C sulle vette.