Maltempo al Sud: frane, allagamenti e fiumi esondati. Le immagini

Weekend di maltempo al Sud. Le forti piogge e le grandinate hanno colpito duramente sia la Sicilia orientale che la Calabria, così come preannunciato nelle previsioni meteo. Si sono verificati diversi allagamenti, frane e smottamento e sono esondati anche alcuni fiumi causando ingenti danni in diverse località. Ecco le ultime news.

Maltempo al Sud, Sicilia e Calabria le più colpite: i danni a Messina

Nella notte tra sabato e domenica il maltempo ha colpito il Sud, soprattutto la Calabria e la Sicilia. In entrambe le regioni le forte precipitazioni hanno causato pesanti disagi come smottamenti e frane, con gravi ripercussioni su viabilità. Forti piogge e grandinate hanno creato problemi nella Sicilia orientale e in diverse località della Calabria.

I maggiori disagi si sono registrati, infatti, a Messina, nelle isole Eolie e nei paesi situati sul versante sud-est dell'Etna. In Calabria, invece, la zona più colpita risulta essere quella della provincia di Catanzaro.

A Messina le forti piogge e grandinate hanno causato inondazioni e danni, provocando soprattutto lo straripamento del torrente Zafferia, che ha inondato alcuni quartieri, trascinando via le auto e bloccando alcuni residenti in casa. Nella parte sud della città, inoltre, le frane hanno isolato alcune famiglie e danneggiato auto. Anche i torrenti Fiumedinisi e Agrò sono esondati e hanno fatto sì che l'Anas decidesse di chiudere due tratti della statale Orientale Sicula per ragioni di sicurezza.

Secondo i dati riportati dal Comune di Messina, in quattro ore si è riversato un quantitativo d'acqua pari al volume di pioggia di trenta giorni, generando il collasso della rete di convogliamento delle acque bianche.

Il Policlinico di Messina ha subito gravi danni per via di una infiltrazione d'acqua proveniente da un pannello del controsoffitto che ha causato l'allagamento di un padiglione del pronto soccorso, non ancora ristrutturato.

Collegamenti difficili, infine, a causa del mare grosso con le isole Eolie. La frazione di Ginostra, per esempio, è isolata da sabato pomeriggio, mentre sono stati garantiti collegamenti con Lipari, Vulcano e Salina. Nel pomeriggio di domenica, infine, si sono verificate ben due trombe marine.

Altro che #PontesulloStretto, la Sicilia ha bisogno di mettere in sicurezza il territorio. Bisogna attuare i piani di adattamento climatico #Messina pic.twitter.com/wUHHD0HBtz — Barbara Collevecchio (@colvieux) February 2, 2025

I danni registrati in Calabria

In Calabria violenti acquazzoni hanno creato numerosi allagamenti. Le zone più colpite? Sia la provincia di Catanzaro che le zone del Reggino, dove i temporali hanno superato i 100 millimetri di pioggia.

Sulla costa ionica catanzarese, tra Squillace Lido e Soverato, le piogge hanno determinato allagamenti e smottamenti che hanno costretto alla chiusura provvisoria della statale 106, tra il km 175 e 177, vicino alla galleria di Copanello. Anche la SS 109 bis della Piccola Sila ha subito disagi a causa di infiltrazioni d'acqua, mentre il cavalcavia di Viale Venezia a Cropani Marina è stato chiuso a causa dei danni causati dall'acqua.

Sempre a causa del maltempo, la circolazione ferroviaria è stata sospesa sulla linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido e, sulla Ionica, fra Catanzaro Lido e Soverato.