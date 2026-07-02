Maltempo al Nord: violenti temporali, grandine e vento. Disagi a Milano e Torino, stop ai voli a Venezia

Il maltempo torna a colpire il Nord Italia dopo l’ondata di caldo degli ultimi giorni. Nel pomeriggio e nella serata di mercoledì 1° luglio violenti temporali, forti raffiche di vento e grandinate hanno interessato diverse aree di Lombardia, Piemonte e Veneto, causando disagi soprattutto a Milano, Torino e nella provincia di Venezia.

La perturbazione era stata annunciata dalla Protezione Civile, che aveva previsto temporali intensi accompagnati da fulmini, piogge abbondanti, grandine e vento forte. Per gran parte della Lombardia era stata diramata un’allerta arancione, mentre il livello di attenzione era giallo in Piemonte, Veneto e in numerose altre regioni del Centro-Nord.

Maltempo a Milano: alberi caduti, allagamenti e tram rallentati

A Milano il temporale ha colpito con forza nel primo pomeriggio, portando pioggia intensa e raffiche di vento. I vigili del fuoco sono stati impegnati per numerose richieste di intervento legate a piante sradicate, rami pericolanti, cartelloni danneggiati e locali allagati.

Un grosso albero è caduto sui binari del tram vicino allo stadio San Siro, a Milano. Tranciata la linea aerea. Fermi i tram della linea 16. pic.twitter.com/hscJgcYj0v — Local Team (@localteamit) July 1, 2026

Tra le criticità segnalate anche un grosso ramo caduto che ha temporaneamente bloccato la circolazione dei tram. Le squadre di soccorso e i tecnici sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e ripristinare la viabilità.

Torino colpita da pioggia, grandine e vento forte

Situazione difficile anche a Torino, dove un violento temporale ha portato pioggia, grandine e forti raffiche di vento. Diversi alberi sono caduti in città, in alcuni casi finendo sulle auto in sosta e provocando danni ai veicoli.

Vigili del fuoco e squadre comunali sono intervenuti in più punti per rimuovere rami e tronchi, mettere in sicurezza le aree coinvolte e consentire il graduale ritorno alla normale circolazione. Non risultano persone ferite.

Venezia, sospese per un’ora le attività all’aeroporto Marco Polo

Il maltempo ha creato problemi anche nel Veneziano, tra blackout localizzati, alberi e rami caduti, cartelli danneggiati e strade interessate da allagamenti.

Disagi anche all’aeroporto Marco Polo di Venezia: dalle ore 19 le operazioni sono state sospese per circa un’ora. Durante lo stop non sono stati effettuati né decolli né atterraggi, con ritardi che hanno interessato diversi voli anche dopo la ripresa delle attività.

#Maltempo #Veneto, dal pomeriggio di ieri #vigilidelfuoco impegnati soprattutto nelle province di Venezia, Vicenza e Treviso: effettuati 400 interventi, principalmente per la rimozione di piccole strutture pericolanti e alberi caduti in strada per le forti raffiche di vento.… pic.twitter.com/UK2Iv0qy70 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 2, 2026

Dopo il caldo, il brusco cambio del tempo al Nord

Il peggioramento è arrivato dopo giornate caratterizzate da temperature molto elevate. Il contrasto tra l’aria calda accumulata al suolo e correnti più fresche in quota ha favorito lo sviluppo di celle temporalesche intense, capaci di generare grandine, forti rovesci e raffiche di vento.

La situazione meteorologica resta da monitorare nelle prossime ore, soprattutto nelle zone dove sono possibili ulteriori fenomeni localmente intensi. La raccomandazione è di prestare attenzione agli aggiornamenti della Protezione Civile e alle eventuali allerte diffuse a livello regionale e comunale