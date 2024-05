Maltempo al Nord: allagamenti e allerta massima per i fiumi in Lombardia, Veneto ed Emilia

Nuovo stato di allerta meteo rossa ed arancione nelle regioni del Nord Italia. Prosegue l'ondata di maltempo in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna colpite da piogge torrenziali e nubifragi. Non solo, scatta l'allarme per i fiumi. La situazione.

Maltempo Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna: è ancora allerta meteo

Una nuova ondata di maltempo sta interessando le regioni del Nord Italia. Forti temporali e nubifragi hanno colpito nelle ultime ore la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna facendo registrare ingenti danni, ma anche allagamenti e smottamenti. Nel veronese le forti piogge hanno causato la chiusura della strada provinciale14b in località Arzaré, nel comune di Bosco Chiesanuova. L'allerta meteo ha portato anche alla chiusura delle scuole, in via precauzionale, in tre comuni della val d'Alpone: Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione e Vestenanova.

Intanto a Milano, dopo una notte di piogge torrenziali, è nuovamente scattato lo stato di allerta massima per i fiumi Seveso e Lambro. Anche in Veneto è scattata la massima allerta come comunicato dal governatore Luca Zaia: «le piogge potrebbero non essere problematiche se non avessimo già avuto tanta pioggia nei giorni scorsi. Il terreno al momento non è in grado di assorbire quell'acqua". Sono attese precipitazioni "da 100 millimetri, il che vuol dire circa 10 centimetri d'acqua al metro quadrato».

#Maltempo #Modena, da ieri oltre 150 interventi fatti dai #vigilidelfuoco in provincia, soprattutto nei comuni di Savignano sul Panaro, Vignola e Marano: il maggior numero di operazioni per prosciugamenti, danni d’acqua e alberi caduti [#21maggio 9:00] pic.twitter.com/kyW4K7hul0 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 21, 2024

Allerta meteo al Nord: piogge e allagamenti

L'ondata di maltempo che sta interessando le regioni del Nord prosegue senza tregua. La città di Pavia, a sud di Milano, è stata colpita da una bomba d'acqua. Una donna di 74 anni è stata tratta in salvo dall'intervento dei Vigili del Fuoco dopo che era rimasta bloccata nella sua auto a Zavattarello. Non solo, strade allagate a Vignola e Savignano, in provincia di Modena. Intanto sale anche il livello del Po come comunicato dall'agenzia Aipo, ma anche il livello del lago di Como.

L'allerta meteo rossa, arancione e gialla diramata per la giornata di martedì 21 maggio ha spinto diversi comuni a pubblicare ordinanze per la chiusura delle scuole. Tra questi vi segnaliamo: Montecchia di Crosara (Verona), San GiovanniIlarione (Verona), e Vestenanova. Scuole chiuse anche in Emilia Romagna a Vignola, provincia di Modena.