Maltempo a Milano, i vigili del fuoco impegnati dal forte vento

Il caldo anomalo degli ultimi giorni ha lasciato l'Italia in balia di una forte ondata di maltempo. Nelle ultime ore anche la città di Milano è stata colpita da fortissime raffiche di vento che hanno causato danni, disagi e anche un ferito.

Scatta l'allerta gialla per vento a Milano in Lombardia

La Protezione Civile della Lombardia ha diramato lo stato di allerta gialla per vento forte a Milano e in buona parte della Lombardia. Si tratta di un avviso di criticità di rischio ordinario quello condiviso dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia per la presenza di fortissime raffiche di vento. L'allerta è stata diramata dalla Protezione Civile in tutta la Lombardia con l'invito ai cittadini a non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati, ma anche nei pressi di impalcature di cantieri, dehor e tende. Il consiglio è stato anche di mettere in sicurezza tutti gli oggetti presenti sui balconi.

Vento forte a #Milano: i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza una lamiera pericolante sulla facciata dell'ospedale Multimedica pic.twitter.com/5GC2uSzvXS — Local Team (@localteamit) April 16, 2024

Fortissime raffiche di venti dal Nord si sono fatte sentire nelle ultime ore nella capitale della moda e non sono mancati dei brevi e sporadici rovesci. In calo anche le temperature che hanno visto i valori scendere di anche 10° rispetto a pochi giorni fa.

Milano, danni e disagi per il forte vento: a Cinisello Balsamo un ferito

In queste ore i forti venti che hanno spinto il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia a diramare lo stato di allerta gialla hanno fatto registrare danni in diverse zone della città di Milano e dell'hinterland. Non sono mancati feriti come successo a Cinisello Balsamo dove un 28enne è rimasto ferito in seguito alla caduta di alcuni pannelli di legno travolti dalle forti raffiche di vento.

Non solo, sempre a Milano il forte vento ha trascinato un comignolo su di un automobile. Sono state tantissime le richieste di soccorso, più di 46, pervenute ai vigili del fuoco chiamati ad intervenire in diverse zone della città e in particolare nella parte del sud. Intanto a Monza è stata richiesta la chiusura del Parco e dei giardini reali, ma anche dei due cimiteri cittadini, mentre è stata interrotta la circolazione su Viale Cavriga.

L'allerta meteo gialla per forti venti ha interessato non solo la città di Milano, ma anche le seguenti zone della Lombardia: Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali, Pianura Centrale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale e Pavese.