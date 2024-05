Malta, boom di turisti nel 2023: ecco una delle mete anche del 2024

Nel 2023 Malta ha fatto registrare un boom di turisti, con ben tre milioni di presenze. Ma cosa rende quest'isola del Mediterraneo così speciale? Gli esperti di BWH Hotels Italia e Malta hanno provato a individuare i 10 motivi di questa Malta-mania.

Malta, un'isola sempre più amata

L'isola situata nel Mar Mediterraneo ha fatto registrare nel 2023 un notevole incremento di turisti. I dati parlano di oltre 3 milioni di presenze, ovvero l'8,3% in più rispetto ai livelli pre-pandemici del 2019 quando i turisti furono 2,77 milioni.

Per quanto riguarda la nazionalità dei viaggiatori che hanno scelto il piccolo arcipelago del Mediterraneo per le proprie vacanze, i dati raccolti da BWH Hotels Italia e Malta svelano che il 18,4% dei visitatori sbarcati sull'isola arrivava dall'Italia. Anche la presenza di turisti arrivati dal Regno Unito si è rivelata massiccia, con il 18,1% di turisti britannici. Seguono - un po' più distaccate - Francia, Germania, Polonia e Spagna.

I 10 motivi del successo turistico di Malta

Piccola e attraente: Malta è uno dei più piccoli arcipelaghi del Mediterraneo, capace di catturare il cuore di turisti provenienti da tutto il mondo. Ma cosa la rende una delle mete più amate per le vacanze? I motivi che spingono sempre più persone a sceglierla sono molti. In primo luogo si tratta di una meta balneare famosa per le sue spiagge dorate e le acque cristalline. Come resistere alla bellezza della Baia di San Paolo e di Golden Bay?

Anche il clima gioca un ruolo fondamentale per il successo di questa perla del Mediterraneo, facendone una meta perfetta in ogni stagione dell'anno. Il caldo in estate non è mai afoso, mentre il clima mite invernale permette di visitare piacevolmente l’isola.

Coloro che vogliono concedersi una vacanza che comprenda anche un "tuffo" nella storia, trovano in quest'isola la loro destinazione ideale. Da qui sono passati Fenici, Romani, Arabi, Normanni, Cavalieri di San Giovanni e Britannici, lasciando segni indelebili nell'architettura e nelle tradizioni dell'isola.

Impossibile resistere alla elegante maestosità dei templi megalitici di Ħaġar Qim e Mnajdra, e di tutti gli altri siti archeologici dell'isola.

Chi invece ama ripercorrere i passi di celebri attori impegnati nei più famosi set cinematografici, può realizzare il proprio sogno. Non solo "Il Gladiatore", ma anche altri film - come "Il trono di spade”, "Troy" e "Popeye" - hanno visto il panorama maltese fare da sfondo alle loro scene.

Un'altra caratteristica che ha contribuito a renderla famosa nel mondo è legato alla facilità di esplorazione dell'isola. Distanze brevi e mezzi di trasporto efficienti la rendono estremamente facile da scoprire, anche avendo a disposizione solo un weekend. Un'altra caratteristica di quest'isola favolosa è quella che la vede una meta perfetta anche per le vacanze con i bambini. Con L'Esplora Interactive Science Centre e il National Aquarium offre grande divertimento anche ai più piccoli.

I giovani amanti della vita notturna possono trovare a Malta una movida notturna molto ricca. Eventi, festival, pub e discoteche aperte fino a tarda notte sono gli ingredienti ideali per una vacanza all'insegna del divertimento.

Ultime, ma non meno importanti particolarità dell'isola sono date dal cibo e dall'accoglienza. La cucina maltese è un mix perfetto tra i sapori della cucina europea e mediterranea alle specialità arabe e offre piatti tutti da gustare, circondati da persone capaci di far sentire sempre il turista a proprio agio. L'ospitalità e l'accoglienza dei maltesi è rinomata in tutto il mondo.

Malta, la meta ideale per le vacanze 2024

Malta si prepara ad accogliere i turisti da tutto il mondo anche nell’estate 2024. Il 2023 è stato per l'arcipelago del Mediterraneo un anno record, e siamo pronti a scommettere che quest'anno Malta tornerà a confermarsi come una delle isole del Mediterraneo più amate dai turisti. Gli "ingredienti" ci sono tutti e chi non ha ancora deciso dove trascorrere le ferie estive, la inserisce sempre più spesso tra le possibili mete.