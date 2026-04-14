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Lupi uccisi in Toscana: taglia fino a 8mila euro per trovare i responsabili

Orrore in Toscana: due lupi uccisi tra Pisa, Cascina e l’area dell’Arnaccio. Annunciata una ricompensa per rintracciare i responsabili.
Ambiente14 Aprile 2026 - ore 13:00 - Redatto da Meteo.it
Ambiente14 Aprile 2026 - ore 13:00 - Redatto da Meteo.it

Due esemplari di lupi sono stati uccisi in Toscana. A distanza di pochi giorni sono state ritrovate le teste mozzate dei lupi tra Pisa, Cascina e l’area dell’Arnaccio. Un caso di cronaca diventato di portata nazionale.

Toscana, lupi uccisi ed esposti pubblicamente

Non è dato sapere il perché di questo folle gesto, ma in Toscana, per la precisione Tra Pisa, Cascina e l’area dell’Arnaccio sono state esposte pubblicamente le teste mozzate di due lupi uccisi. La notizia è stata prontamente diffusa con la pagina "Il Lupo, figlio di un Dio minore" che si sta impegnando pubblicamente a trovare i responsabili di questo orrore.

«Chi sa qualcosa parli» è l'invito della pagina. Intanto con il contributo del Centro Fauna Selvatica il Pettirosso di Modena è stata lanciata una ricompensa da 5 mila fino ad 8 mila per chiunque dovesse riuscire ad individuare i responsabili di questo atroce gesto. Naturalmente l'associazione ha comunicato  l'anonimato per chi fosse in possesso di informazioni importanti. Una cosa è certa: individuare i responsabili di questo orrore è importante per preservare la specie e fauna locale, ma anche la comunità locale.

Lupi uccisi in Toscana: convivenza tra uomo e fauna selvatica

Al momento sono in corso le ricerche dei carabinieri forestali e le analisi sui resti dei lupi uccisi per comprendere se i due esemplari fossero dello stesso branco. Resta da capire la zona in cui sono stati uccisi, ma non sarà semplice visto che i lupi sono nella fase finale della dispersione.

Naturalmente la notizia dell'uccisione di due lupi in Toscana ha riacceso i riflettori su un tema importante: la convivenza tra uomo e fauna selvatica. Gli ambientalisti e le associazioni hanno descritto il folle gesto come un atto barbaro e simbolico, mentre gli attivisti sottolineano a gran voce come questa non sia la Toscana, una regione bellissima da sempre legata al rispetto e protezione dell'ambiente. Nell'attesa di scoprire il perché di questo crimine proseguono le indagini con la speranza che qualcuno si faccia avanti.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 14 Aprile ore 16:25

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