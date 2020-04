Lunedì il vasto campo di alta pressione inizia a indebolirsi

L’alta pressione consolida la sua presenza sul cuore dell’Europa, coinvolgendo in modo importante anche la nostra Penisola: la giornata odierna sarà quindi soleggiata e insolitamente calda in tutta Italia. Le condizioni di tempo anticiclonico insisteranno per tutto il resto della settimana, garantendo almeno fino a Pasqua tempo bello e stabile in tutta Italia, con temperature sempre al di sopra delle medie stagionali: in particolare al Nord e nel versante tirrenico, a partire da venerdì, si potrebbero persino toccare punte di 25 gradi, con uno scarto dalla norma anche di 7-9 gradi.



Le previsioni per le prossime ore.

Nell’ultima parte della settimana il campo di alta pressione continuerà ad assicurare tempo stabile e soleggiato su tutte le nostre regioni. Le temperature aumenteranno ancora leggermente nelle giornate di venerdì e sabato e si assesteranno su valori tipici della tarda primavera. I valori in particolare al Nord e sulle regioni tirreniche, potranno avvicinarsi ai 25 gradi e risultando oltre le medie stagionali, anche di 5-7 gradi sopra le medie. I venti in generale soffieranno con debole intensità. Sabato avremo cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Temperature in lieve aumento, venti deboli. Domenica (giornata di Pasqua) sole e clima mite dappertutto, qualche nuvola sui monti. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. Venti sempre deboli. L’alta pressione tenderà a indebolirsi a partire dalla giornata di Pasquetta. Lunedì avremo quindi con qualche nuvola in più, ma probabilmente senza precipitazioni. Venti moderati di Scirocco sui mari di Ponente. Le temperature saranno pressoché stazionarie: al più, potrebbero subire una lieve diminuzione, attestandosi comunque su valori sempre miti per il periodo.