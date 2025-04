Occhi al cielo per la Luna Rosa: ecco quando vederla

Il plenilunio d'aprile, noto anche con il nome di Luna Rosa, sta per mostrarsi in tutta la sua bellezza. Seppur più piccola del solito (sarà una Mini luna), offrirà uno spettacolo davvero unico. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sul 4° plenilunio 2025.

Luna Rosa 2025, quando splenderà in cielo

Il conto alla rovescia è ormai iniziato, e tra poche ore potremmo ammirare la Luna piena d'aprile. Il disco lunare sarà tecnicamente in fase di Piena il 13 aprile alle ore 00.22 GMT (2.22 ora italiana).

Come fanno sapere dall'Uai, l'Unione astrofili italiani, la Luna piena di aprile si vedrà nella costellazione della Vergine e il nostro satellite si troverà vicino a Spica, la stella più luminosa. Il fatto che il plenilunio di aprile si verifichi in questa costellazione rappresenta un evento abbastanza frequente: solo in rarissimi casi (quando avviene alla fine del mese) può verificarsi in quella della Bilancia.

Come sempre accade, il nostro satellite apparirà completamente illuminato anche la sera prima e quella successiva, anche se stavolta si presenterà leggermente diverso dal solito. Il motivo? La Luna raggiungerà la fase di piena quando si troverà nel punto più distante della sua orbita, noto come apogeo. Questo ci permetterà di vedere splendere in cielo la prima Microluna dell'anno, ovvero un disco lunare in versione mini che tuttavia promette di regalarci grandi emozioni.

©Stellarium - cielo del 13 aprile ore 2:22

Luna Rosa 2025, una Miniluna "magica"

Cosa avrà di speciale il prossimo plenilunio? La particolarità non sarà dovuta al suo colore, e sebbene sia conosciuta anche come Luna Rosa o Pink Moon, brillerà in cielo nel suo colore consueto (il rosa del suo nome è legato nella tradizione dei nativi americani ad alcune fioriture di questo periodo). Non sarà nemmeno una Superluna Rosa, anzi, visto che sarà in contrapposizione a una Luna Piena al perigeo. La grande distanza da noi farà apparire il disco lunare un po' più piccolo del solito, di circa il 5%.

Ma cosa avrà allora di speciale? Si tratterà del primo plenilunio di primavera, poiché sarà la prima volta che il nostro satellite raggiungerà la fase di piena dopo l'equinozio del 20 marzo scorso. Ciò la renderà a tutti gli effetti la Luna di Pasqua. Secondo quanto stabilito dal concilio di Nicea nel 325 infatti, è proprio il primo plenilunio di primavera a stabilire la data della Pasqua, che quest'anno cadrà domenica 20 aprile.

Luna piena d'aprile, altri nomi per il 4° plenilunio dell'anno

Un altro "collegamento" tra la Luna Piena Pasquale e le ricorrenze legate alla festa della Resurrezione è dato da uno degli altri nomi che viene comunemente dato a questo plenilunio, ovvero Luna dell'Uovo. Se da un lato ciò sta a indicare un periodo in cui molti animali, come le oche, iniziano ad accoppiarsi e a deporre le uova, dall'altro è difficile non collegare questo appellativo all'usanza di regalare un coniglietto pasquale che porta le uova.

Tra gli altri appellativi del plenilunio d'aprile troviamo Luna della Peonia in Cina, Luna della Crescita per i Celtici, Luna dei Fiori per i Cherokee e Luna del Cacciatore o del Raccolto nell'Emisfero Sud.