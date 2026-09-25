Luna piena di settembre, arriva la Luna del Raccolto: ecco quando sarà visibile

Subito dopo l'equinozio d'autunno, il firmamento si prepara a regalarci uno spettacolo imperdibile: la Luna del Raccolto 2026 splenderà in cielo domani, sabato 26 settembre. Ecco qualche consiglio per ammirare al meglio questo nuovo spettacolo nel cielo di settembre.

Luna del Raccolto 2026, come vederla al meglio

Il nostro satellite naturale sarà tecnicamente in fase di piena sabato 26 settembre alle 16:49 GMT (18:49 ora italiana) anche se, per osservarlo in tutto il suo splendore, dovremmo attendere il tramonto.

Ovviamente si tratterà di uno spettacolo che, in presenza di cieli sereni, sarà perfettamente visibile a occhio nudo anche se, come vedremo più avanti, un binocolo o un telescopio potranno arricchire lo spettacolo. Alzando gli occhi al cielo verso le 21:00, in direzione Est-Sud-Est (verso la costellazione dei Pesci), potremmo ammirare la Luna illuminata al 100%.

Coloro che sceglieranno di dotarsi di un binocolo (o meglio ancora di un piccolo telescopio) potranno anche scorgere uno dei Pianeti più affascinanti del nostro Sistema Solare. Anche Saturno infatti, sarà ospite della costellazione dei Pesci e si troverà leggermente più in basso rispetto al nostro satellite. Con l'attrezzatura adatta sarà possibile ammirare anche quegli anelli che danno al pianeta un aspetto unico.

Per osservare al meglio lo spettacolo sarà preferibile scegliere punti di osservazione lontani dalle fonti di inquinamento luminoso delle città. Anche se le luci artificiali non possono arrecare grandi "danni" all'osservazione lunare, senza dubbio finirebbero per penalizzare coloro che puntano a scorgere anche Saturno nella volta celeste.

©Stellarium - cielo del 26 settembre ore 21:00 circa

Arriva il primo plenilunio d'autunno

La Luna piena di settembre sarà la prima a brillare nel cielo autunnale, e proprio questo dettaglio fa sì che venga indicata come "Luna Piena del Raccolto". Il nome, che come spesso accade le deriva dai nativi americani, non è sempre associato alla nona luna piena dell'anno, ma solo a quella che illumina il firmamento dopo l'equinozio d'autunno.

Sebbene capiti spesso che sia proprio il plenilunio di settembre a inaugurare il cielo autunnale, può anche accadere che ciò avvenga con la luna piena di ottobre (come accaduto nel 2020).

Come viene chiamata la Luna piena di settembre?

Oltre all'appellativo di Luna del Raccolto, che come abbiamo visto non sempre identifica il plenilunio di questo mese, vi sono altri termini "fissi" con cui viene comunemente indicata, e quello più diffuso è senza dubbio Luna del raccolto del mais (Harvest Moon o Corn Moon per gli anglosassoni).

La troviamo associata anche ad altre attività tipiche del periodo: Luna delle foglie che cadono, Luna del vino, Luna delle noci e Luna dell'orzo.