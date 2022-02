Luna piena della neve: cos’è? Quando arriva?

Che cos'è la Luna piena della neve e quando arriva? Quando potremo cioè ammirarla? Ecco tutte le informazioni utili per non perdersi uno spettacolo davvero mozzafiato. E quante volte, poi, potremo ammirare la Luna piena nel 2022? Il calendario prevede diversi appuntamenti e tra giugno e luglio arriverà addirittura la "SuperLuna".

Luna piena della neve 2022: quando ammirarla?

La Luna piena della neve, ovvero la luna piena che appare in uno dei mesi più rigidi dell'anno, è il plenilunio che si verificherà il prossimo 16 febbraio 2022 a partire dalle 17:57. A quell'ora la Luna sarà davvero piena, ma risulterà essere più splendente nei nostri cieli con la piena oscurità.

Che cos'è dunque la Luna piena della neve? Si tratta di una Luna piena denominata così dai nativi americani perché pronta ad apparire in cielo quando le nevi più pesanti cadono e imbiancano i paesaggi invernali.

Oltre che con il nome Luna piena della neve il fenomeno naturale è conosciuto anche come "Luna della fame" perché, proprio a causa della neve, era difficoltoso poter reperire bacche o cacciare per diverse tribù e così era molto facile far la fame non avendo di ché cibarsi.

A dire la verità questa Luna piena è stata chiamata in vari modi. C'è anche chi la conosce come Luna di ghiaccio o Luna ossea perché durante la sua apparizione il cibo scarseggiava talmente tanto che a causa delle scarse scorte di cibo invernali le persone che facevano parte delle varie tribù dovevano rosicchiare ossa e cucinare zuppa di midollo osseo pur di poter riuscire a sopravvivere.

Altri nomi e credenze? Secondo le popolazioni Hopi la Luna piena del mese di febbraio è conosciuta anche come la Luna della Purificazione e del Rinnovamento. Il motivo? Il fatto che si tratta della prima Luna piena dell'anno secondo il calendario lunare.

Luna piena 2022: il calendario

Nel 2022 quante volte potremmo ammirare la Luna piena? Ecco il calendario per non perdersi mai la bellezza di questo evento naturale.