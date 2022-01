Luna piena del Lupo, che cos'è e quando osservarla

Fonte: Pixabay

Occhi puntati al cielo nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 gennaio 2022 per ammirare la Luna Piena del Lupo. La prima luna piena dell'anno si raggiungerà questa notte: per la precisione 47 minuti dopo lo scoccare della mezzanotte ed è conosciuta con diversi nomi legati alla tradizione dei nativi americani.

Luna piena del lupo, il significato

La prima Luna piena di gennaio è nota anche con il nome di Luna del Lupo. Il primo plenilunio dell'anno è conosciuto dagli appassionati con una serie di nomi tutti legati alle tradizioni dei nativi d'America. Si passa da Luna Centrale a Luna gelata che esplode, ma anche Luna dello spirito, Luna grave, Luna del grande inverno, dei ghiacci o vecchia Luna. Che dire, sono davvero tantissimi i nomi legati alla prima luna dell'anno che generalmente e tutti sono collegati ai lupi. Secondo una tradizione dell'antica tribù dei Seneca nell'America settentrionale, infatti, la luce della luna è opera dei lupi con gli ululati. Durante le fredde notti invernali, infatti, i lupi sono portati a ululare di più avvicinandosi ai villaggi. Per questo motivo i nativi americani hanno tramandato questa credenza secondo cui, i continui ululati dei lupi, hanno dato luce alla luna.

Non solo, anche in Giappone nel mese di gennaio si celebra l'Oguchi Magami, ossia il dio lupo: si tratta di una bestia mitologica che in passato proteggeva i raccolti dagli attacchi di cervi e cinghiali. Ma non finisce qui, visto che anche in Sassonia il mese di gennaio è il "Wulf-monath", ossia il mese del lupo, mentre per i celti il lupo è infuso di potere lunare. Da queste tradizioni e culture popolari deriva il significato di "luna piena del lupo", un evento che si registra nel primo plenilunio di gennaio.

Luna piena di gennaio 2022: quando ammirarla

La prima luna piena di gennaio 2022, come detto, apparirà in cielo nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 gennaio 2022. Per vederla nella sua interezza bisognerà puntare gli occhi al cielo 47 minuti dopo la mezzanotte (quindi alle ore 00.47) per poter ammirare il disco lunare in tutto il suo splendore.

L'Unione astrofili italiani (Uai) ha comunicato che la Luna sarà piena alle ore 00.47 del 18 gennaio 2022, ma attenzione tutta la notte, a partire dal tramonto, sarà possibile ammirare lo splendore della "luna piena del lupo". La Nasa ha indicato che la luna piena sarà visibile ai nostri occhi per circa 3 giorni, da domenica sera fino a mercoledì mattina. Per vederla basterà alzare gli occhi al cielo e indirizzarli verso Est.