Luna Fredda, quando e come ammirare l'ultimo plenilunio 2023

L'appuntamento con l'ultimo plenilunio 2023 si avvicina, e la Luna Fredda è pronta a splendere nel cielo di dicembre. Quando la potremmo ammirare e come prepararsi all'appuntamento con il nostro satellite, che per l'occasione si presenterà particolarmente grande e luminosa?

Quando e come ammirare la Luna Fredda 2023

Si avvicina l'appuntamento con il prossimo plenilunio, e la Luna piena di dicembre - che splenderà in cielo il prossimo 27 dicembre - sarà l'ultimo del 2023. Tecnicamente la fase di luna piena sarà alle 00.33 UTC (1.33 ora italiana). Gli appassionati di fenomeni celesti che speravano che l'ultimo plenilunio dell'anno ci regalasse una Superluna resteranno delusi. La Luna del Freddo di dicembre non vedrà infatti il nostro satellite vicino al perigeo: in realtà si troverà a 391.537 km dal nostro Pianeta. Sebbene sia troppo lontana per essere definita Superluna di dicembre, la Luna saprà affascinare chiunque alzi gli occhi al cielo.

Si tratterà infatti di un evento celeste perfettamente visibile a occhio nudo, anche se l'uso di un binocolo - o meglio ancora di un telescopio - permetteranno non solo di ammirare la Luna nel suo massimo splendore, ma anche Giove e Saturno. Il gigante gassoso sarà visibile a 51 gradi sopra l’orizzonte sudorientale, posizionandosi sopra e a destra della Luna, mentre il Signore degli Anelli sarà visibile verso sud-sud-ovest, a un’altitudine di circa 33 gradi.

Per poter ammirare al meglio lo spettacolo consigliamo di scegliere un punto d'osservazione particolarmente buio, lontano dalle luci artificiali delle grandi città. Ovviamente sarà necessario anche poter contare su un cielo sereno.

Luna Piena dicembre, curiosità sull'ultimo plenilunio 2023

L'ultimo plenilunio dell'anno è conosciuto con diversi termini. Non solo Luna Fredda - Cold Moon in inglese - ma anche Luna delle Lunghe Notti, Long Nights Moon per i nostri "cugini" anglosassoni.

Come spesso accade il nome del plenilunio deriva dai nativi americani, che erano soliti descrivere questo evento astronomico con un nome che si legava ad un momento particolare dell'anno. Il termine Luna Piena del Freddo deriva dagli Algonquin, che chiamavano così l'ultimo plenilunio dell'anno in riferimento alla luce fredda che proietta nelle lunghe notti invernali. Si riferisce alle rigide temperature tipiche di questi giorni, nei quali si cambia stagione passando dall'autunno all'inverno. Si tratta infatti del primo plenilunio dopo il solstizio d'inverno - previsto per il 22 dicembre - che segna l'inizio della stagione astronomica nell'emisfero boreale.

Il plenilunio di dicembre sarà quindi a ridosso della notte più lunga dell'anno, un momento dopo il quale le giornate riprenderanno ad allungarsi. Ecco perché un altro termine utilizzato per identificarla è quello di Luna delle lunghe notti.

Con più ore di buio avremo anche più tempo per osservare il nostro satellite splendere nel firmamento, e a noi non rimane che augurarvi cieli sereni.