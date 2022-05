È possibile coltivare sulla Luna? Gli scienziati fanno crescere piante sul suolo lunare

Per la prima volta nella storia alcuni scienziati sono riusciti a far crescere delle piante terrestri sul suolo lunare. Un esperimento che, come racconta il Guardian, è stato svolto sul nostro pianeta grazie ai campioni prelevati dagli astronauti dell’Apollo 11 Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Non c’era alcuna certezza che qualcosa potesse effettivamente crescere su quella terra, e i risultati hanno sorpreso gli stessi ricercatori.

Piante sulla Luna: “Un risultato incredibile”

“Incredibile, le piante crescono davvero sul suolo lunare!”, è stato il commento entusiasta di Robert Ferl, dell’istituto di Scienze dell’Agricoltura alla University of Florida. Le caratteristiche della terra lunare però hanno reso difficile la vita alle piccole piantine, al punto che la loro crescita è stata inferiore a quella che si ottiene coltivando un finto terriccio lunare creato artificialmente.

Coltivare sulla Luna

Il risultato però resta ragguardevole. “È un grande passo avanti sapere che si possono coltivare piante” sul suolo lunare, ha detto Simon Gilroy della University of Wisconsin-Madison. “Il prossimo obiettivo è andare sulla Luna e provare a farlo direttamente lì”. Le caratteristiche del suolo però non sono ideali, e servirà studiare qualche soluzione per permettere alle piante di crescere: una Luna verde e coltivata è insomma ancora lontana da essere realizzata.