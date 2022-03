Luna Nuova (Novilunio): cos’è e quando si verifica

A breve potremo ammirare il fenomeno della Luna Nuova, previsto per domani 2 marzo 2022. Mentre sale anche l'attesa per la prima luna piena di primavera, scopriamo qualcosa di più sul novilunio.

Cos'è il Novilunio?

Il Novilunio è quella fase lunare in cui il suo emisfero visibile risulta completamente in ombra. Quando la Luna si trova interposta tra Terra e Sole, ossia in congiunzione con il Sole, è presente nel cielo nelle ore di luce, a poca distanza apparente dal Sole e perciò impossibile da vedere. Questo fenomeno è conosciuto come Novilunio (Luna Nuova), mentre quando si trova nella parte opposta della Terra, quindi in posizione di opposizione al Sole, la Luna appare completamente illuminata e siamo in presenza della Luna Piena (o Plenilunio).

Calendari lunari 2022

Come si può facilmente dedurre dal nome, questa fase anticamente indicava il momento in cui poco dopo la luna ricompariva. Questo coincideva con l'inizio di un nuovo mese del calendario lunare. Tra due periodi di luna piena passano in media 29 giorni, 12 ore e 44 minuti, periodo di tempo conosciuto come mese sinodico o lunazione (da non confondere con il mese siderale, ovvero il tempo impiegato dalla Luna per compiere un'intera orbita intorno alla Terra).

Il periodo di tempo della lunazione non è però un valore fisso, poiché nel moto lunare vi sono delle irregolarità che possono causare piccole differenze tra un mese sinodico e l'altro.

I calendari lunari sono composti da 12 pleniluni, che riguardano quindi la Luna Piena. Per il 2022 sono: