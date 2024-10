Spazio e Astronomia: Luna e Saturno: naso all’insù per un incontro cosmico, ecco come ammirarlo

Questa sera, 14 ottobre 2024, gli amanti del cielo notturno potranno assistere a uno spettacolo mozzafiato: la congiunzione tra la Luna e Saturno. Questo evento, noto anche come "bacio cosmico", vedrà i due corpi celesti avvicinarsi apparentemente nella costellazione dell'Acquario, creando un’affascinante illusione visiva.

Luna e Saturno: come guardare cosa accadrà?

Luna e Saturno sono pronti, o quasi. Per ammirare lo spettacolo naturale occorrerà puntare lo sguardo, telescopi e cannocchiali in direzione Sud-Est, mirando alla costellazione dell’Acquario.

Cosa si potrà ammirare? Luna e Saturno, due dei corpi celesti tra i più noti, che sembreranno avvicinarsi e raggiungere la loro minima distanza angolare, per poi separarsi nuovamente. È bene sottolineare, però, che la congiunzione sarà solo una mera e propria illusione prospettica. Luna e Saturno, infatti, sembreranno vicini nel cielo, ma in realtà saranno separati da centinaia e centinaia di milioni di chilometri.

Come ammirare lo spettacolo? Gli esperti sottolineano che basterà alzare lo sguardo per godere di questo meraviglioso spettacolo cosmico e non serviranno strumenti ad hoc.