Luna del Tuono, che cos'è e quando potremo ammirarla in cielo

Il plenilunio di luglio - conosciuto anche con il nome di Luna del Tuono o del Cervo - illuminerà il cielo estivo tra qualche giorno. Ecco tutto ciò che dovremmo sapere su questo evento, dalle origini del suo nome alle caratteristiche che la rendono così speciale.

Luna Piena del Tuono, a cosa deve il suo nome?

Il plenilunio di luglio è conosciuto anche con il nome di "Luna del Tuono". Questo appellativo - come è facile intuire - deriva dalle abitudini dei nativi americani di identificare ogni luna piena con le caratteristiche del periodo.

Poiché in questo mese non era raro imbattersi in forti temporali questo plenilunio veniva identificato con il nome di Luna del Tuono, o Thunder Moon nella versione anglosassone.

Ma mentre le tribù che vivevano nelle zone alte erano costrette a "combattere" con temporali frequenti e improvvisi, quelle delle aree più basse si dedicavano alla raccolta del fieno. Non è infatti un caso se questo plenilunio è conosciuto anche come Luna Piena del Fieno, o Hay Moon.

Tuttavia - come sempre accade quando parliamo di pleniluni - il satellite naturale, nel momento che riflette il massimo della luce, ha decine di nomi. Uno tra i più diffusi vuole che con questo plenilunio di identifichi il periodo nel quale le nuove corna, ricoperte ancora di peluria, spuntavano sulla fronte dei cervi: da qui il nome di Luna del Cervo (Buck Moon).

Luna del Tuono 2024, quando?

Indipendentemente dal nome con il quale vorremo chiamarla, la luna piena brillerà in cielo per tutti il prossimo 21 luglio alle 10:17 GMT (12:17 ora italiana). Ovviamente a quell'ora sarà impossibile ammirarla, ma osservando dalla Terra il disco lunare ci apparirà completamente illuminato anche la sera precedente e e quella successiva.

Plenilunio del Tuono 2024, sarà una Superluna?

Vedremo finalmente la prima Superluna 2024? Purtroppo no. Per ammirare il disco lunare più grande e luminoso del solito - caratteristiche che distinguono la Luna nel punto della sua orbita più vicino alla Terra - bisognerà attendere ancora qualche settimana.

La definizione di "Superluna" elaborata dall'astrologo Richard Nolle - sebbene non sia mai stata ufficializzata - è ormai entrata nel linguaggio comune per identificare il nostro satellite quando raggiunge la fase di piena a una distanza dalla Terra pari o inferiore a 361.885 km misurata dai centri dei due corpi celesti.

La Luna del Tuono 2024 sarà un po' più distante. In realtà il satellite si troverà a 373.930 km dal nostro Pianeta, per cui non possiamo parlare di Superluna del Tuono 2024.