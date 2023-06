Longevità: alcuni consigli per una vita duratura e di qualità

Dedicare del tempo a sviluppare relazioni sociali appaganti, imparare a gestire le situazioni di stress e curare il riposo notturno sono condizioni essenziali per avere una vita lunga e di qualità. Molto spesso si tende a pensare che le attitudini quotidiane e sociali influiscano solo in piccola parte sul nostro benessere, ma in realtà sono la chiave per la salute dell'organismo e possono influire in maniera significativa sulla longevità.

Le regole per una vita lunga

Il desiderio di vivere a lungo e in condizioni di benessere psico-fisico è condiviso da tantissime persone, per non dire proprio da tutti. Basandosi sugli studi scientifici oggi a disposizione, c'è una serie di comportamenti e abitudini quotidiane che migliorano la qualità della vita e tutelano la salute dell’organismo.

In alcuni casi si tratta di indicazioni abbastanza scontate, come avere una dieta sana ed equilibrata, effettuare regolari controlli medici per prevenire l’insorgenza delle malattie o praticare attività sportiva con costanza.

Ci sono altri comportamenti che possono predisporre l’organismo alla longevità, ma che spesso vengono sottovalutati. Per esempio, avere un sonno di qualità, tra le 7 e le 9 ore al giorno, permette un corretto ripristino delle funzioni del corpo e della mente dopo l'attività diurna.

Altrettanto fondamentali sono le relazioni sociali e interpersonali: coltivare legami solidi con familiari, amici e parenti giova alla salute fisica e mentale. Viceversa, lo stress cronico può essere un nemico della longevità, perché aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e provoca disturbi del sonno, così come ansia e depressione.