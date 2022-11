Località di montagna italiane: quali sono quelle da visitare secondo gli stranieri

L'Italia è sicuramente una delle mete preferite dal turismo internazionale, e anche quando si parla di vacanze invernali sulla neve offre panorami innevati mozzafiato e deliziose località di montagna, dove concedersi qualche giorno di relax o emozionanti discese lungo le piste da sci. Ma quali sono le località montane più gettonate dai turisti stranieri? A rivelarlo è il portale dedicato al turismo SiViaggia.

Alpi regine del turismo invernale

Tra le località turistiche meta dei viaggi invernali non potevano certo mancare le località montane sulle Alpi. A partire dalle cime maestose del Monte Bianco per giungere fino ai paesaggi incredibili delle Dolomiti, la catena alpina è un susseguirsi di esperienze capaci di conquistare turisti di ogni età.

Le tante località alpine rinomate in tutto il mondo offrono vacanze a contatto con la natura incontaminata, borghi incantevoli e impianti sciistici all'avanguardia che fanno la gioia degli sciatori ma anche di chi vuole concedersi un periodo di riposo immerso nella tranquillità.

Turismo invernale fa spesso rima con Valle d'Aosta, e in effetti qui si trovano località cult per chi ama gli sport sulla neve, a cominciare dalla Skyway Monte Bianco, una funivia che conduce a 3.500 metri d'altezza e permette di dominare il panorama godendo di una delle viste più suggestive dal tetto del mondo.

Sempre in Valle d'Aosta troviamo altre due destinazioni da sogno per il turismo internazionale: si tratta di Courmayer e Breuil-Cervinia, che si trova ai piedi del Cervino e - con i suoi 2.000 metri d'altitudine - è uno dei paesini più alti d'Italia.

Spostandoci in Trentino Alto Adige troviamo un'altra meta molto ambita dai turisti stranieri. Si tratta di Madonna di Campiglio, che con i suoi 150 km di piste e impianti di risalita permette di godere di un panorama unico che si apre su tutto il Parco dell'Adamello. Non a caso la località è nota in tutto il mondo anche con il nome di Perla delle Dolomiti di Brenta.

Chi è alla ricerca di uno spettacolo naturale da far perdere il fiato non potrà mancare neppure all'appuntamento con Livigno - vicinissimo al confine svizzero - che offre esperienze per ogni livello. Se lo sciatore più esperto potrà sperimentare le discese da brivido sulle piste per snowboard, i principianti possono contare su pendii leggeri per godersi qualche bella giornata sulla neve in tutta sicurezza.

Località montane sugli Appennini più amate dai turisti stranieri

Le Alpi rappresentano per gli amanti degli sport invernali un autentico paradiso, ma anche lungo gli Appennini è possibile trovare località molto graziose che nei mesi più freddi si coprono di una suggestiva coltre bianca assumendo aspetti quasi surreali.

In Toscana è l'Abetone a conquistare il cuore di migliaia di turisti stranieri che non vogliono rinunciare a un soggiorno nel nostro Paese immersi in paesaggi innevati e a un passo dalle più importanti città d'arte. Abbarbicato tra i monti dell'Appennino Tosco-Emiliano, l'Abetone è particolarmente amato da chi ama concedersi discese panoramiche, piuttosto che percorsi ricchi di adrenalina. All'Abetone infatti non ci sono piste nere, quelle adatte solo agli esperti.

Ovindoli in Abruzzo è un'altra località che ricorre spesso nella scelta dei turisti stranieri che decidono di trascorrere un periodo di vacanza in Italia nella stagione fredda. Immersa nel Parco Sirente-Velino Ovindoli offre impianti sciistici che non hanno niente da invidiare a quelli delle più blasonate località alpine, con piste adatte a ogni livello.