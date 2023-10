L'isola più bella d'Europa è italiana: il sondaggio di una nota rivista di viaggi

Non è un segreto che il nostro Paese offra spiagge e paesaggi da sogno, e una ulteriore conferma arriva dal sondaggio svolto da una nota rivista di viaggi, che ha "eletto" un'isola italiana come la più bella d'Europa. E non è la sola isola del Bel Paese presente nella top ten.

Sardegna, isola più amata 2023

Con le sue spiagge fatte di finissima sabbia bianca, rosa e dorata, le acque cristalline del suo mare e la vegetazione selvaggia che fa da cornice alle più belle coste del Mediterraneo, la Sardegna ha affascinato gli appassionati di Condé Nast Traveller, che nel sondaggio Readers’ Choice Awards 2023 l'hanno eletta "isola più bella d'Europa".

D'altronde non è difficile innamorarsi di questa perla del Mediterraneo, che non ha davvero niente da invidiare alle più blasonate isole tropicali. Qui i turisti possono rilassarsi cullati dal sole e dalle onde dal mare cristallino, esplorare l’entroterra ricco di colori e folclore e perdersi tra i profumi dei suoi piatti tipici della tradizione locale. La Sardegna è senza dubbio una delle mete turistiche più ambite, e il meritato successo è frutto dell'immenso impegno che questa Regione ha saputo mettere negli anni. Grande la soddisfazione dell'assessore regionale del Turismo della Regione Sardegna Gianni Chessa, che ha così commentato la notizia:

Un riconoscimento prestigioso che premia gli sforzi dell’intero comparto turistico sardo e la programmazione della Regione. Ma soprattutto la bellezza e l’unicità della Sardegna

Nella top ten Condé Nast Travellers un'altra italiana

La top 10 dei turisti che hanno partecipato al sondaggio Readers’ Choice Awards 2023 promosso dalla rivista di viaggi Condé Nast Travellers vede sul gradino più alto del podio la Sardegna - con un punteggio di 88.08 - seguita dalla greca Mykonos con 87.35 punti. Medaglia di bronzo per Ibiza, che con un punteggio di 87.07 si piazza al terzo posto.

Podio mancato di pochissimo per Creta - la più grande isola della Grecia - che con 86.95 punti finisce in quarta posizione.

Il quinto posto vede un'altra isola italiana - la Sicilia - con 85.92 punti. Anche in questo caso non è difficile immaginare cosa abbia conquistato il cuore dei viaggiatori, spingendoli a mettere un'altra isola italiana tra le preferite dai turisti. Una vacanza in Sicilia è infatti l'occasione perfetta per scoprire luoghi unici. L'entroterra ricco di storia e tradizioni - in cui ogni luogo è una gemma di rara meraviglia - si affaccia su un lungomare di innegabile fascino.

Ischia guadagna il 16mo posto

Sono in tutto tre le isole italiane presenti nelle prime 20 posizioni. Al 16mo posto troviamo infatti Ischia, l'isola situata all'estremità settentrionale del Golfo di Napoli. Spiagge indimenticabili, sorgenti termali a cielo aperto storia, arte e natura si mixano alla perfezione in questa piccola isola dell'Arcipelago delle isole Flegree per regalare al turista un'esperienza di viaggio indimenticabile.

Readers' Choice Awards 2023, la classifica completa

Questa è la classifica completa delle 20 località più amate dai turisti con i rispettivi punteggi: