L’estate 2022 è stata la più calda degli ultimi 20 anni: tutti i dati

Le temperature bollenti che hanno infiammato non solo l’Italia, ma tutta Europa, hanno marcato un poco invidiabile record: l’estate del 2022 è infatti la più calda degli ultimi 20 anni nel Vecchio Continente. A dirlo è il servizio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea e finanziato dall'Unione Europea, citando i dati rilevati nel periodo compreso fra il 1991 e il 2020. Con una temperatura media di 0,3 gradi più alta della media rilevata in 20 anni, l'agosto 2022 è stato il terzo più caldo dal 1991 al 2020. Lo riporta l’Ansa.

L’estate più calda dal 1991

Dal 1991 la temperatura media in Europa in questo 2022 è stata la più alta mai registrata non solo per il mese di agosto, ma per tutto il periodo estivo da giugno. L’aumento medio è stato di 0.4 gradi rispetto all’anno precedente. Sempre in agosto le temperature europee sono state superiori alla media in particolare nella parte orientale del continente, ma fin da giugno e luglio erano al di sopra della media nell'area sud-occidentale, dove si sono concentrate le ondate di calore.

Agosto secco in Europa occidentale

L'agosto del 2022 è stato non solo bollente, ma anche molto più secco rispetto alla media in gran parte dell'Europa occidentale e in alcune aree dell'Europa orientale, mentre è stato più umido in Scandinavia e in alcune aree dell'Europa meridionale e sud-orientale. Freja Vamborg, ricercatore del Copernicus Climate Change Service, ha spiegato che “un'intensa serie di ondate di calore in tutta Europa, combinate con condizioni di insolita siccità, hanno portato ad un'estate estrema, che ha battuto tutti i record in termini di temperatura, siccità e attività degli incendi in un alto numero di regioni europee,". I dati, ha aggiunto, indicano che "non solo abbiamo avuto temperature da record ad agosto in Europa, ma anche per tutta l'estate, con il precedente record estivo che risaliva solamente a un anno fa".