La strana sfida nella savana tra un leopardo e tre leoni. VIDEO

Una sfida a colpi di… feci! È questa l’incredibile scena filmata dal fotografo Paul Goldstein insieme a un gruppo di turisti nella riserva naturale del Naboisho Conservancy in Kenya. Una mamma leopardo, per niente felice di essere stata “intrappolata” in cima a un albero da tre giovani leoni, ha defecato addosso a uno di loro. Per due volte. Una scena buffa ma anche di natura selvaggia, tra due animali che sono in aspra competizione tra di loro per il nutrimento e la sopravvivenza.

La sfida tra mamma leopardo e tre leoni

Paul Goldstein ha raccontato a WochIt l’intera scena: mamma leopardo - il cui nome è Spot - aveva ucciso il giorno prima un impala e aveva nascosto la carcassa sopra un albero, un comportamento tipico dei leopardi per proteggere il prezioso bottino. Il giorno dopo, al ritorno sull’albero per mangiare ancora un po’ della preda, Spot è stata vista da due sciacalli che hanno iniziato a fare rumore. Il rumore ha attirato alcune iene, che però non riescono a salire su un albero e quindi non sono riuscite a impadronirsi della preda. Ma la scena ha attirato altri ospiti indesiderati: tre giovani leoni.

La battaglia per la preda

Leoni e leopardi non sono esattamente amici: i primi hanno una certa abitudine di uccidere i secondi. E sebbene i leoni non siano straordinari scalatori, uno di loro ha provato a salire in cima all’albero per dare la caccia sia alla preda sia alla mamma leopardo. Mentre il cucciolo era nascosto in un cespuglio poco lontano, il leone ha provato ad attaccare ma è stato respinto dalle sue scarse abilità di scalatore. E mentre si ritirava, il leopardo gli ha defecato addosso due volte. Appena scampato il pericolo, mamma e cucciolo si soni riuniti e sono fuggiti in una zona più sicura.