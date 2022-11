Lenti a contatto: ecco perché è meglio toglierle mentre si fa la doccia

Indossare le lenti a contatto quando si sta facendo la doccia può determinare serie conseguenze per la salute degli occhi, tra cui il rischio di contrarre la cheratite da Acanthamoeba, una malattia che interessa la cornea e che può anche compromettere in maniera permanente la vista.

I principali rischi imputabili alle lenti

L’Acanthamoeba è un’ameba che vive nelle fonti d’acqua come rubinetti, sistemi fognari, piscine, vasche idromassaggio e saune. Di per sé questo microorganismo non provoca alcun danno, ma può diventare molto pericoloso quanto infetta la cornea.

Tra i sintomi più frequenti ci sono occhi arrossati, aumento della sensibilità alla luce, dolore oculare esterno, vista offuscata e sensazione di corpo estraneo presente nell'occhio. Queste condizioni possono faticare a regredire e determinare gravi disabilità visive o - nei casi peggiori - addirittura la perdita permanente della vista, parziale o totale.

La cheratite da Acanthamoeba è una malattia piuttosto rara, ma che a livello statistico risulta essere molto più frequente nelle persone che indossano le lenti a contatto, proprio perché le lenti favoriscono l’ingresso del microrganismo nella cornea mentre ci si sta lavando o immergendo. Insomma, inutile dire che è consigliato togliere le lenti a contatto prima di fare la doccia o il bagno in vasca. Il fatto che l’acqua utilizzata sia - almeno in linea teorica - pulita e priva di microrganismi non elimina del tutto il rischio che alcuni patogeni possano entrare nell’occhio, quindi meglio adottare qualche accortezza in più.