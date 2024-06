Le migliori sagre e gli eventi del weekend del 22 e 23 giugno

Il primo fine settimana d'estate è ormai alle porte, e con l'arrivo della stagione più calda dell'anno cresce la voglia di trascorrere qualche ora all'aria aperta. Ecco allora qualche idea per trascorrere un weekend tra sagre ed eventi.

Eventi da non perdere nel primo weekend d'estate (22-23 giugno)

Con il solstizio d'estate abbiamo dato il benvenuto alla stagione metereologica e le occasioni per perdersi tra le bellezze della natura e i divertimenti tipici di questo periodo sono davvero tante. Noi ne abbiamo scelte alcune, che vi permetteranno di "assaporare" il piacere di trascorrere qualche serata all'aperto, divertirvi e anche scoprire nuovi sapori tipici delle tradizioni locali italiane.

Fine settimana in Brianza alla scoperta di musica e sapori

Il 22 e il 23 giugno in Brianza ci sono due eventi da non perdere. Alla conca di Agliate si svolge il primo Ecofestival della Brianza, una manifestazione che permette di trascorrere qualche ora di divertimento all'aria aperta ascoltando buona musica e assaporando i piatti tipici del luogo. Partecipare a questa manifestazione permette anche di assistere a tanti eventi gratuiti e a convegni sui temi ambientali e di tornare così alle proprie attività più rilassati ma anche con una maggiore consapevolezza su come tutelare l'ambiente che ci circonda.

A Ceriano Laghetto si svolge il 2° appuntamento del Farm Fest. La manifestazione - che offre tanto divertimento, cibo, musica e giochi con sorprese per tutti - si svolge in tre fine settimana consecutivi. Dopo aver accolto moltissime persone che cercavano qualche ora di relax e spensieratezza lo scorso fine settimana, riapre le porte sabato 22 giugno per un'altra "due giorni mozzafiato".

"Ceramica" protagonista della manifestazione in Toscana

La produzione della ceramica è un'arte antichissima che ogni anno rivive a Montelupo - cittadina in provincia di Firenze - con una manifestazione dedicata che propone il meglio della produzione tradizionale e contemporanea. Quest'anno si svolge la 31° edizione di "Ceramica", che vede strade e piazze animate da stand di ceramisti, ma anche mostre ed eventi legati a questa tradizione antichissima.

Chi ha a disposizione qualche giorno di ferie può anche decidere di prolungare il soggiorno, e assistere così anche alle celebrazioni per la Festività di San Giovanni che si svolgono nella vicinissima Firenze lunedì 24 giugno. La Festa del Santo Patrono di Firenze culmina lunedì sera con uno spettacolo pirotecnico.

Weekend del 21 e 22 giugno a Roma, cosa fare?

Coloro che scelgono di trascorrere il fine settimana nella Capitale d'Italia hanno solo l'imbarazzo della scelta. Sono infatti moltissime le manifestazioni a Roma nel primo weekend d'estate.

Gli amanti delle eccellenze enogastronomiche italiane potranno trovare il loro paradiso ideale al Circo Massimo, dove domenica 23 si svolgerà Vinòforum. Degustazioni, focus tematici e incontri business oriented, ma anche momenti dedicati all’alta ristorazione e alle tradizioni culinarie per il grande pubblico, animano questa giornata che ha come obiettivo quello di promuovere la cultura agroalimentare del nostro Paese.

Fine settimana d'estate in Piemonte, sagre e manifestazioni

I piatti della tradizione piemontese, con le specialità enogastronomiche del territorio e molto altro, sono protagonisti delle tante sagre e manifestazioni che si svolgono in Piemonte nel primo fine settimana d'estate.

A Collegno si svolge lo Street Food Festival, un'occasione imperdibile per chi vuole tuffarsi nei sapori del cibo di strada, mentre a Vinovo è possibile partecipare alla Festa della Birra Artigianale.

A Orbassano è Gustò ad animare le vie del paese, mentre a Torino la Festa della Musica offre l'opportunità di trascorrere qualche ora immersi tra le note.