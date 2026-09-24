Le città più sostenibili del mondo nel 2026: c'è anche un'italiana

Il Global Destination Sustainability Index 2026 ha inserito Milano tra le 40 destinazioni turistiche più attente alla sostenibilità a livello internazionale. La città si è classificata al 26° posto, migliorando di otto posizioni rispetto alla graduatoria dello scorso anno.



Il risultato riflette le iniziative adottate per promuovere un turismo più rispettoso dell’ambiente e attento alle esigenze della comunità locale. Milano punta infatti a conciliare la propria importanza internazionale nei settori degli investimenti e dell’innovazione con politiche dedicate all’inclusione e alla tutela ambientale.

Quali sono le città più sostenibili al mondo? In classifica c'è un'italiana

Milano ha scelto di entrare nel GDS-Index nel 2022, diventando la prima città italiana a partecipare al programma internazionale. Già l’anno successivo il capoluogo lombardo ha raggiunto la top 40 mondiale, conquistando il 40° posto. Nel 2025 aveva poi ottenuto il 34° posto con una valutazione del 74,31%, mentre nel 2026 è salita ulteriormente fino alla 26ª posizione.

Questo miglioramento è legato a un progetto urbano che unisce innovazione, inclusione sociale e attenzione alla tutela dell’ambiente. Tra le principali iniziative ambientali c’è ForestaMi, che punta a portare a tre milioni il numero di nuovi alberi nell’area metropolitana entro il 2030. Anche l’energia sta vivendo una trasformazione, con il 43% dell’elettricità cittadina prodotto da fonti rinnovabili.

Particolare importanza viene inoltre riservata alla mobilità sostenibile, con l’obiettivo di rendere completamente elettrico il trasporto pubblico entro il 2030. La rete dei trasporti si è ampliata con nuove metropolitane automatizzate, tra cui la M4, che permette di raggiungere il centro da Linate in circa 15 minuti. A queste infrastrutture si aggiungono circa 200 autobus elettrici, 290 stazioni di bike sharing e una rete ciclabile lunga 218 chilometri.

Anche il settore degli eventi punta a ridurre il proprio impatto, grazie al lavoro di YesMilano Convention Bureau e alla presenza di numerose strutture certificate per la sostenibilità. Sul fronte sociale, Milano investe nella riqualificazione delle periferie, nella lotta allo spreco alimentare, nelle filiere locali e nella promozione dei diritti LGBTQ+, rafforzando così l’immagine di una città moderna e inclusiva.

Helsinki è la città più sostenibile al mondo: la top 10

Helsinki mantiene per il terzo anno consecutivo la leadership del Global Destination Sustainability Index, raggiungendo il 92,94% del punteggio complessivo. Al secondo posto si trova Göteborg con il 91,29%, mentre Copenaghen completa il podio con il 90,35%. Il risultato conferma il forte peso dei Paesi nordici, che occupano tutte le prime cinque posizioni della graduatoria. Dopo Copenaghen seguono infatti Aarhus, quarta con il 90,12%, e Aalborg, quinta con l’88,24%.

Anche altre città del Nord Europa si distinguono, come Reykjavik e Tampere, presenti tra le prime undici. Il Regno Unito ottiene buoni risultati grazie a Glasgow, sesta, e Belfast, ottava. La classifica prende in considerazione quattro aspetti principali: la gestione turistica, le attività locali, il benessere sociale e i risultati ottenuti nella tutela ambientale.

Le città che raggiungono i punteggi più elevati vengono inserite tra le 40 destinazioni considerate leader nello sviluppo di un turismo più sostenibile e rigenerativo. Nella top 10 figurano inoltre Sydney al settimo posto e Montreal al nono, mentre Reykjavik occupa la decima posizione.