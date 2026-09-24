Crisi climatica, la Terra ha superato 7 dei 9 limiti planetari: quali sono e cosa rischiamo

Il clima globale continua a cambiare sempre più rapidamente e un nuovo "negativo" traguardo è stato raggiunto. Delle nove "soglie critiche planetarie" individuate dagli scienziati come essenziali per la prosperità della vita sulla Terra, ne abbiamo superate sette stando a quanto riferito dagli scienziati. Cosa succederà?

La salute della nostra Terra è sempre più a rischio

Sette limiti planetari su 9 sono stati superati mettendo così a rischio la vita del nostro pianeta. Tra le 7 soglie critiche planetarie ci sono: il cambiamento climatico, i danni alla natura, la modifica dell'uso del suolo, l'alterazione del ciclo dell'acqua, l'uso eccessivo di fertilizzanti, l'inquinamento e – "new entr"y – l'acidificazione degli oceani. Solo 2 le soglie non ancora superate, ossia quelle della riduzione dello strato di ozono e dell'inquinamento atmosferico.

Boris Sakschewski, autore principale del Planetary Health Check 2026, pubblicato dal Potsdam Institute for Climate Impact Research, ha dichiarato: "La diagnosi è inequivocabile. La pressione sta aumentando su tutte le soglie critiche planetarie che si trovano già al di fuori dell'area di sicurezza operativa".

Cosa significa tutto questo? Che la salute della nostra Terra è sempre più a rischio anche se è importante ricordare che la scienza conferma che disponiamo delle soluzioni necessarie per affrontare questi problemi.

Emergenza climatica: preoccupa lo squilibrio dei sistemi planetari

Sicuramente lo squilibrio dei sistemi planetari è sempre più preoccupante e si fa sentire in tutto il mondo. Basti pensare all'ultimo anno: in Europa si è registrata l'estate più calda di sempre con il picco massimo di 48,4°C in Sardegna, ma anche in Francia, Spagna e Regno Unito si sono registrate temperature molto elevate.

Tutto ciò ha creato non pochi danni all'agricoltura, alle abitazioni, ma è anche costato la vita di diverse persone. Dati alla mano in Germania sono morte per le ondate di calore fino a 14 mila persone, senza contare ai danni delle inondazioni monsoniche del 2025 in Pakistan e quelle tragiche del 2026 tra Nepal e Tibet.

La dottoressa Friederike Otto, docente di scienza del clima all'Imperial College di Londra, ha dichiarato: "Quando il riscaldamento globale destabilizza il 'tetto del mondo', nessuna misura di adattamento locale può proteggere pienamente le popolazioni vulnerabili a valle da una tale portata di distruzione. Senza un'azione molto più rapida per la transizione verso l'azzeramento delle emissioni di combustibili fossili, assisteremo inevitabilmente ad altri disastri di questa entità negli anni futuri".

La situazione è destinata ad aggravarsi nei prossimi mesi complice il transito del "super El Niño", il fenomeno meteorologico che quest'anno si prospetta più potente.

La lotta per salvare il pianeta è ancora aperta

La ricerca Planetary Health Check 2026 ha sottolineato l'importanza della biodiversità e che, solo proteggendo e ripristinando la natura, si potrà garantire un futuro climatico sicuro. Tra le azioni da mettere subito in pratica: lo stop alla deforestazione della foresta amazzonica, ma anche prestare attenzione ai mari.

Nonostante i dati, la lotta per salvare il pianeta è ancora apertissima considerando che disponiamo di strumenti necessari per affrontare questioni come: le emissioni di carbonio, i danni all'ambiente naturale, l'inquinamento e altro ancora.

"Non abbiamo il lusso del tempo, ma possediamo le conoscenze, le capacità e le soluzioni per cambiare rotta", ha detto Johan Rockström, coautore del rapporto. L'obiettivo è chiaro: accelerare l'azione per "proteggere vite e mezzi di sostentamento" in modo da realizzare un futuro prospero per tutti.