Le auto ibride superano per la prima volta quelle a benzina nelle vendite in Europa

Le auto ibride hanno segnato un traguardo storico in Europa nel settembre 2024, superando per la prima volta le vendite delle auto a benzina. Secondo i dati dell'Associazione europea dei costruttori di automobili, le ibride hanno rappresentato il 32,8% delle nuove immatricolazioni, mentre le auto a benzina si sono fermate al 29,8%. Questo sorpasso riflette una crescente attenzione verso veicoli più sostenibili, trainata anche da politiche ambientali e una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori.

Auto: le ibride superano per la prima volta quelle a benzina

Il successo delle ibride è stato particolarmente evidente in paesi come Francia e Spagna, dove la crescita delle vendite è stata significativa. In parte, questo è dovuto ai costi relativamente inferiori rispetto alle auto elettriche pure, rendendo le ibride un compromesso accessibile per chi desidera una mobilità più green ma non vuole passare completamente all’elettrico.

Nonostante il calo complessivo del mercato automobilistico europeo (-6,1% rispetto al 2023), le vendite di auto elettriche hanno mostrato segni di ripresa, raggiungendo il 17,3% del mercato. Tuttavia, queste sono ancora lontane dal raggiungere i livelli auspicati per accelerare la transizione verso una mobilità a zero emissioni.