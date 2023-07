Quanto spesso bisognerebbe lavarsi per una corretta igiene personale

La pulizia regolare del corpo e del viso aiuta a restare in salute e svolge un ruolo cruciale nella prevenzione di malattie, infezioni e altri disturbi fisici. Per questo motivo, gli esperti hanno indicato una serie di linee guida per creare una ruotine di pulizia che sia davvero efficace.

Le regole della pulizia del corpo

La corretta igiene personale è fondamentale per il benessere dell’organismo e anche per sentirsi a proprio agio con se stessi e con gli altri. Lavarsi regolarmente permette di rimuovere sporco, sudore, batteri e altri patogeni che si annidano sulla pelle.

In alcuni casi, complice la stanchezza o la frenesia della quotidianità, si presta poca attenzione alle abitudini di pulizia quotidiana. Di certo la frequenza dei lavaggi è influenzata da vari fattori, come tipo di pelle, attività fisica e ambiente circostante, ma alcune regole sono valide più o meno per tutti.

Anzitutto, è consigliato fare una doccia o un bagno almeno una volta al giorno, per mantenere la pelle pulita. Discorso diverso per i capelli: in questo caso la frequenza varia in base alle caratteristiche del cuoio capelluto. In generale, è sufficiente lavarli 2 o 3 volte a settimana, ma il discorso cambia nel caso i capelli siano grassi o abbiano altre problematiche specifiche.

Ci sono poi parti del corpo che richiedono una pulizia specifica, come orecchie, occhi e zone intime, alle quali è bene dedicate attenzioni particolari e una pulizia specifica.

È importante anche la scelta dei prodotti, evitando detergenti troppo aggressivi, soprattutto quando si tratta dell’igiene del viso o di parti del corpo delicate. Tra i vari consigli, gli esperti suggeriscono anche di cambiare regolarmente gli asciugamani e di prestare attenzione all’idratazione della pelle, per prevenirne la secchezza.