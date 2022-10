Un asteroide (2022 RM4) grande come un grattacielo passa vicino alla Terra: ecco quando

L'asteroide 2022 RM4 grande come un grattacielo sta per passare vicino alla Terra. Quando arriverà? Siamo in pericolo? Sono queste le domande che ci si pone leggendo la notizia ma non bisogna allarmarsi, per niente. Ecco tutte le informazioni in merito: il gigantesco asteroide ci passerà vicino, senza provocare alcun problema.

Asteroide grande come un grattacielo in avvicinamento: la data

Secondo i dati in possesso della Nasa l'asteroide chiamato 2022 RM4, che ha un diametro compreso tra i 330 e 740 metri e che è pertanto grande un grattacielo se si pensa che il Burj Khalifa di Dubai, l’edificio più alto del mondo, arriva a 828 metri, passerà vicino alla Terra l'1 novembre alle 19.27 circa, ore italiane.

Proprio così nel giorno in cui festeggeremo tutti i Santi, subito dopo la lunga notte di Halloween, il gigantesco asteroide si troverà a circa 2,3 milioni di chilometri da noi. La distanza è però pari a quasi sei volte quella tra la Terra e la Luna. Cosa significa? Che il nostro Pianeta non corre alcun pericolo. Eppure per la sua grandezza e la sua velocità tale asteroide è stato comunque classificato come uno di quelli potenzialmente pericolosi. A quanto viaggia? Secondo gli ultimi calcoli l'asteroide 2022 RM4 ha una velocità di circa 84.500 chilometri orari.

Quando è stato scoperto l'asteroide? Lo scorso 12 settembre quando si trovava a distanza di circa 91 milioni di chilometri dalla Terra. A rilevarlo fu il Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System ovvero un sistema di telescopi e fotocamere situato presso l'osservatorio delle Hawaii. Gli scienziati che hanno avuto modo di studiarlo hanno stimato quando sarà più vicino alla Terra avrà più o meno la luminosità di Plutone. Lo si potrà ammirare? Certo che sì, ma non ad occhio nudo. Occorrerà un telescopio di almeno 8 pollici. Tutti i curiosi che non possiedono strumenti così sofisticati potranno seguire la diretta streaming del Virtual Telescope Project.

Gli asteroidi ci fanno meno paura

Come abbiamo detto l'asteroide 2022 RM4 è potenzialmente pericoloso solo sulla carta. La distanza dalla Terrà è veramente enorme e ci permette di stare al sicuro. Pericolo scampato dunque. E' bene però ricordare che gli asteroidi ci fanno meno paura da quando il 27 settembre scorso ha avuto successo la missione Dart della Nasa. Gli scienziati hanno infatti dimostrato di poter riuscire a deviare nel caso la traiettoria di un asteroide come Dimorphos.