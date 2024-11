Lapponia: Babbo Natale si ritrova senza neve, colpa del cambiamento climatico?

Un Natale senza neve che Natale è se sei Babbo Natale? Anche il vecchio caro Santa Claus vive in questi giorni gli effetti della crisi climatica a causa della mancanza di Neve. Ebbene sì, nella sua Lapponia finlandese manca proprio la neve che solitamente in questo periodo regala scenari fiabeschi con paesaggi tutti innevati.

Lapponia: Babbo Natale senza neve. Le cause

Nonostante si trovi nella sua casa in Lapponia a lavorare aiutato quotidianamente dai suoi amici elfi, per Babbo Natale c'è una minaccia che potrebbe compromettere la magia del Natale e il fascino che attira milioni di turisti da tutto il mondo ogni anno: il riscaldamento globale. Come riporta l'agenzia Afp, nella località di Rovaniemi, il villaggio di Babbo Natale, la neve, che solitamente in questo periodo già ricopre gran parte di tutto il paesaggio, per ora è scarsa e non basta a regalare i suggestivi scenari a cui siamo abituati.

Riscaldamento dell'Artico più rapido del solito

Nella Lapponia finlandese il termometro segna +2°C e continua a cadere solo pioggia. A causare tutto questo sono gli inverni sempre più miti che stanno pian piano creando un nuovo ciclo di scioglimento e congelamento della neve e che danneggiando in questo modo l’habitat naturale anche delle renne.

Il riscaldamento dell’Artico risulterebbe essere 4 volte più veloce rispetto ad altre aree del pianeta. In questi ultimi mesi sono state registrate temperature record. A novembre, la città di Utsjoki ha raggiunto una temperatura di +11,1°C, superando così il record storico.

Milioni di turisti ogni anno in Lapponia

Nulla però ferma i milioni di turisti: lo scorso anno la località di Rovaniemi ha registrato oltre un milione di pernottamenti, superando così il record precedente. La cittadina della Lapponia continua ad essere un punto di riferimento per chi sogna di incontrare il caro vecchio Babbo Natale e vivere così la magia dell’Artico, nonostante le variazioni climatiche di questi ultimi tempi.