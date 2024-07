La top ten delle spiagge più belle d'Italia e più instagrammabili

L'estate è arrivata e milioni di persone sono pronte a trascorrere le ferie in un posto di mare. Se non hai ancora prenotato la tua vacanza per l'estate 2024 qui trovi la lista delle 10 spiagge più belle d'Italia, ma anche più immortalate, fotografate e condivise sui social. Ecco la classifica con la top ten delle spiagge più belle d'Italia ed instagrammabili del 2024!

Quali sono le spiagge italiani più popolari su Instagram e TikTok del 2024?

Per tantissime persone l'estate fa rima con mare, sole, tramonti e sabbie dorate. Dati alla mano l'Istat, l'ente di ricerca pubblico, ha comunicato che l'80% degli italiani ha scelto di restare in Italia per le vacanze estive e la ricerca del luogo "migliore" è in parte influenzato dai social network. Inutile negare che i social hanno cambiato e rivoluzionato le nostre vite; oggigiorno spesso un reel può trasformare un luogo o un'attività in un luogo da visitare. Lo stesso sta succedendo con le località di mare, dato che milioni di italiani sono pronti a trascorrere le proprie vacanze in una località di tendenza sui social. Ma quali sono le spiagge italiane più popolari su Instagram e TikTok del 2024?

La spiaggia della Scala dei Turchi (Realmonte, provincia di Agrigento) è sicuramente una delle più belle d'Italia.



Famosissima per la sua scogliera di marna bianca che si immerge nel mare siciliano, la sua magnificenza è rimasta immutata nel corso dei secoli 😍❤ pic.twitter.com/rrpZPUEwYc — Francesco Campagna (@PacoCampagna) July 5, 2024

Una ricerca di Accor ha stilato la classifica con le prime dieci spiagge più belle d'Italia, ma anche più instagrammabili del momento. A trionfare nella speciale classifica è la Scala dei Turchi in Sicilia che conquista il primo posto con 262.568 post condivisi su Instagram. Un luogo spettacolare dove è possibile fare un bagno ammirando una meravigliosa scogliera a gradoni bianca in roccia argillosa e calcarea oramai non più accessibile ai turisti.

La classifica delle spiagge più belle del nostro paese

Se la Scala dei Turchi in Sicilia è la spiaggia più bella d'Italia e la più instagrammabile dell'estate 2024, scopriamo la classifica completa. Al secondo posto troviamo Cala Goloritzé in Sardegna, la spiaggia che si trova nel territorio comunale di Baunei nella parte sud del golfo di Orosei in provincia di Nuoro. Terza classificata San Fruttuoso in Liguria, un angolo di paradiso sul mare di Portofino.

Wonderful (@ Fiordo di Furore in Furore, Campania) https://t.co/WWGWWVgHMV pic.twitter.com/RnSvDFMLO7 — David Louis II (@DavidLouisII) April 30, 2022

A seguire, al quarto posto c'è la Baia dei Turchi in Puglia situata a pochi chilometri a nord di Otranto. Quinta posizione per Cala Violina in Toscana, una della spiagge più belle della Maremma che si affaccia davanti ad una fitta e rigogliosa macchia mediterranea. Sesto posto per il Fiordo di Furore in Campania, una incantevole gola naturale situata sulla costiera amalfitana. Un vero e proprio gioiellino che ogni anno conquista il cuore di milioni di persone.

E ancora: settimo posto per Bibione in Veneto, ottava posizione per la spiaggia dei Conigli in Sicilia, un luogo paradisiaco con un mare limpidissimo, immersa in uno scenario da sogno. Chiudono la top ten delle spiagge più belle d'Italia e più instagrammabili dell'estate 2024: spiaggia della Feniglia e la spiaggia di Sansone.