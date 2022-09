La sonda Dart ha colpito l’asteroide Dimorphos, missione compiuta: le prime immagini

Foto NASA

La sonda Dart ha colpito l'asteroide Dimorphos. La missione della Nasa per deviare la traiettoria ha avuto successo. Ecco le prime immagini di quanto avvenuto all'1.15 di stanotte.

La missione della sonda Dart: un successo per la Nasa

La missione della Nasa è andata così come previsto. Ora la Terra potrebbe avere una soluzione per contrastare gli asteroidi che potrebbero impattare su di essa. Come nel film Armageddon o in Don' Look Up. Il tentativo avvenuto a 13 milioni di chilometri dal nostro pianeta è andato a buon fine e la sonda Double Asteroid Redirection Test ha centrato il corpo celeste in diretta streaming sulle web tv di Nasa, Esa e Asi.

Don't want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD — NASA (@NASA) September 26, 2022

Tutto è andato secondo i piani. Ora gli scienziati dovranno studiare tutti i dati immagazzinati durante l'impatto che ha abbreviato di circa 10 minuti il periodo orbitale di Dimorphos attorno a Didymos e che ora è di 11 ore e 55 minuti. Nel prossimo futuro pertanto la Nasa dovrà quantificare la differenza di tempo orbitale ottenuta e ottenere dati importanti per una possibile minaccia futura compiendo così un passo in avanti per la difesa del Pianeta Terra da asteroidi.

La sonda Dart: cosa sappiamo su di lei

Cosa sappiamo della sonda Dart? In primis che è stata lanciata lo scorso 24 novembre. A trasportarla nello spazio è stato un razzo vettore, il Falcon 9 della SpaceX.

La missione non era ovviamente quella di salvare davvero al Terra, il sistema di asteroidi preso di mira non rappresenta una minaccia. Eppure il test e il conseguente successo sono un grande risultato per la Nasa che così ha potuto toccare con mano l'efficacia dell'impatto cinetico scoprendo una valida soluzione per salvare la Terra qualora in futuro ce ne fosse bisogno.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD — NASA (@NASA) September 26, 2022

Altre informazioni utili su Dart? Il peso è 550 chilogrammi. Oltre a questo, per comprendere meglio l'esperimento della Nasa, è utile dire che Dart è stata lanciata a circa 23.000 km/h conto Dimorphos.