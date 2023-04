La Luna si sta allontanando dalla Terra: ecco cosa sta accadendo e perché

Secondo le ultime news scientifiche pare proprio che la Luna si stia allontanando dalla Terra e che questo distanziamento sia inevitabile anche se forse, a decidere il destino di entrambi, sarà proprio il Sole. Cosa sta accadendo? Il nostro satellite naturale si sta effettivamente allontanando dal nostro pianeta, ma quali sono i motivi di questa distanza che a quanto pare è destinata ad aumentare?

Luna e Terra: l'allontanamento è inevitabile?

La Luna si sta allontanando dalla Terra. Gli scienziati ne sono certi tanto che hanno stabilito la velocità con cui il satellite prende le distanze da noi. Come? Attraverso l’utilizzo di pannelli riflettenti collocati dalla NASA sul suolo lunare durante le missioni Apollo. I ricercatori, infatti, hanno lanciato raggi laser dalla Terra su questi specchi e misurato il tempo impiegato per rilevare gli impulsi riflessi. L'analisi dei dati raccolti, anno dopo anno, raggio laser dopo raggio laser, usando la velocità della luce, ha fatto in modo che gli studiosi riuscissero a mettere in evidenza i vari cambiamenti sottolineando come la Luna si stia allontanando dalla Terra a circa 3,8 km l’anno.

Perché la Luna si allontana dalla Terra: quali sono le cause?

Quali sono i motivi di tale allontanamento? Cosa pensano gli scienziati che si stanno occupando di analizzare questo fenomeno? I primi colpevoli sono i reciproci effetti gravitazionali. Secondo Madelyn Broome, astrofisico dell’Università della California, "L’attrazione gravitazionale del rigonfiamento mareale della Terra a sua volta ha effetti sulla Luna. Nel frattempo, gli oceani si spostano a causa delle maree lunari, esercitando attrito sulla superficie terrestre e rallentando così la rotazione del pianeta".

A supporto di questa tesi Broome ha aggiunto: "Quando la Luna si è formata, la velocità di rotazione della Terra era significativamente più veloce, con una durata del giorno di circa 5 ore". Secondo gli esperti dell’Università dell’Arizona, invece, "Le forze mareali poi hanno contribuito a trascinare la Luna alla sua attuale distanza media di circa 384.400 km dalla Terra".