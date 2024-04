La fioritura dei glicini: i posti migliori dove poterla ammirare

Torna come ogni anno la suggestiva fioritura dei glicini, uno degli spettacoli naturali che incanta l’Italia nel periodo della primavera. Sono tantissimi gli appassionati di questa spettacolare pianta che ogni anno si recano in alcuni luoghi nascosti nel nostro Paese per ammirare questo spettacolo della fioritura dei glicini.

La fioritura dei glicini: dove ammirarla in Italia

Originaria dell’Estremo Oriente, questa particolare pianta rampicante si è adattata al clima del nostro Paese, e ogni anno regala uno spettacolo straordinario. Ma dove si può ammirare la fioritura dei glicini? Ecco di seguito alcuni luoghi molto suggestivi.

Orto Botanico di Brera

L’Orto Botanico di Brera, nel cuore della città di Milano è stato voluto nel 1774 dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria. L’Università degli Studi si è occupata del suo restauro. Presenti circa 300 specie botaniche (tra cui il glicine), una serra e la celebre vasca del 700 con ninfee e Iris.

Isola Madre, sul Lago Maggiore

L’Isola Madre, situata sul Lago Maggiore, custodisce una ricca collezione di oltre 20 specie che arrivano dall’America, dalla Cina e dal Giappone. La famosa Scala dei Glicini, che porta il visitatore alla cappella sull’isola, è decorata da grappoli di glicini bianchi, lilla e viola.

Villa della Pergola ad Alassio

Villa della Pergola ad Alassio, custodisce la più importante collezione in Italia di glicini: ben 34 varietà custodite in un giardino di 22mila metri quadrati. Presenti varietà del tipo: il Floribunda Violacea Plena, il Wisteria Frutescens Amethyst Falls e il Wisteria floribunda Hon-beni, solo per citarne alcuni.

Villa Bardini a Firenze

Tra i luoghi più particolari dove ammirare la fioritura dei glicini nel nostro Paese, c'è Villa Bardini a Firenze. Caratteristica della villa è il tunnel fiorito lungo 70 metri e una varietà di glicini che colorano la pergola con sfumature di lilla, viola e rosa.

Giardino di Ninfa

Il Giardino di Ninfa a Cisterna di Latina, che il New York Times ha definito come uno dei più belli e romantici del mondo, ospita una stupenda fioritura di glicini che si riflette sul fiume. Sono presenti varietà come la Floribunda Rosea, la Wisteria brachybotryis Showa Beni e tante altre.