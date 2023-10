La corrente del Golfo si sta indebolendo: uno studio lo dimostra. Ecco gli effetti sul clima

Foto da Wikipedia

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters, effettuato dai ricercatori della Woods Hole Oceanographic Institution e dell’Università di Miami, la Corrente del Golfo si sta indebolendo. Questo fenomeno causerebbe importanti cambiamenti climatici.

La corrente del Golfo si sta indebolendo: la ricerca

Gli esperti hanno studiato ben 40 anni di dati pervenuti dagli Stretti della Florida. Oggetto di studio sono state anche le misurazioni del volume di acqua di mare trasportata in quel periodo. È stato scoperto che il trasporto della Corrente del Golfo è diminuito del 4% negli ultimi 4 decenni, e che a quanto pare, l'indebolimento non è un fenomeno casuale:

“Questa tendenza significativa è emersa dai dati solo negli ultimi dieci anni, la prima prova inequivocabile di un recente declino pluridecennale di questa componente della circolazione oceanica rilevante per il clima”, si legge nello studio. “Questa è la prova più forte e definitiva che abbiamo dell’indebolimento di questa corrente oceanica rilevante dal punto di vista climatico. Anche se possiamo dire con certezza che questo indebolimento sta avvenendo, non siamo in grado di dire in che misura sia legato al cambiamento climatico o se si tratti di una variazione naturale” - afferma l’oceanografo fisico Chris Piecuch, della Woods Hole Oceanographic Institution.

Cosa comporta questo fenomeno a livello globale

L'indebolimento della Corrente del Golfo influenzerà gli eventi meteorologici estremi, nonché temperature medie e livelli di precipitazioni. “La Corrente del Golfo è un’arteria vitale per la circolazione dell’oceano, e quindi le conseguenze del suo indebolimento sono globali” - dichiara l’oceanografa Lisa Beal, dell’Università di Miami. La Corrente del Golfo porta con sé acqua calda, che influisce quindi su temperature, piogge, livello del mare, fenomeni come uragani e su molto altro ancora. Inoltre, la Corrente del Golfo trasporta nutrienti come il carbonio.