La classifica dei 10 luoghi più popolari al mondo

Il Burj Khalifa di Dubai.

Voglia di vacanze? Potrà esservi utile una classifica dei top 10 posti più popolari del mondo, avete solo l'imbarazzo della scelta.

Top 10 luoghi più popolari del mondo

Di luoghi favolosi il mondo ne è pieno, meraviglie uniche che attirano ogni anno milioni di turisti che affrontano lunghi viaggi pur di godersi dal vivo queste strabilianti attrazioni. C'è però un'altra serie di luoghi che ogni anno vengono visitati da milioni di persone, ma non dal vivo, bensì su Google. Sono tantissimi gli utenti che si dilettano in viaggi virtuali alla ricerca delle meraviglie architettoniche più incredibili senza doversi spostare dalla propria abitazione o dal proprio smartphone. Il sito britannico "Money" ha raccolto i dati e stilato la classifica dei 10 luoghi più googlati al mondo, che potremmo dunque definire i più popolari del web.

10. L'ultimo posto della top 10 se lo aggiudica l'Islanda e la sua meravigliosa chiesa luterana di Hallgrímskirkja a Reykjavík. Uno stile tipicamente islandese ispirato alle colonne di basalto della strepitosa cascata Svartifoss del parco Nazionale Skaftafell rende questa chiesa una vera e propria perla. Particolarissimo è poi il suo monumentale campanile, che svetta nel cielo della capitale rendendosi visibile a chilometri di distanza.

9. Da una chiesa a una cattedrale, non poteva mancare in questa speciale classifica la fantastica Notre-Dame, regina dell'Île de la Cité a Parigi. Questa cattedrale gotica è tra le più antiche e famose in tutto il mondo e, dopo il suo tragico incendio dell'aprile 2019, ha richiamato ancora di più l'attenzione pubblica entrando di diritto nella lista dei monumenti da salvare.

8. Dall'Europa si vola direttamente a Singapore, che col suo parco Gardens by the Bay ci regala un salto nel futuro. Si tratta di un parco pubblico fuori dal comune con alberi futuristici che sovrastano il cielo svettando accanto a due enormi serre bioclimatiche. Lo spettacolo offerto di sera è unico, con gli effetti di luce uniti alle proiezioni multimediali che sembrano provenire da un'altra realtà.

7. Se soffrite di vertigini, non vi consigliamo i visitare The Shard, a Londra, meglio limitarsi a cercarlo su Google. Questa torre il cui nome in italiano significa "la scheggia" è l'edificio più alto della capitale inglese. Con i suoi oltre 300 metri progettati dallo studio di Renzo Piano, The Shard è il settimo grattacielo più alto d'Europa. Dall'alto della sua struttura a forma piramidale si può osservare un panorama mozzafiato che vede protagonista Londra e i suoi principali luoghi d'attrazione.

6. L'altezza profana dello Shard ci conduce poi a quella sacra, letteralmente, della Sagrada Familia a Barcellona. È certamente uno degli edifici più famosi e suggestivi al mondo, disegnato da Antoni Gaudì, con i suoi pinnacoli che puntano al cielo e le sue forme morbide e particolarissime. La costruzione della struttura, cominciata nel 1882, avrebbe dovuto vedere la sua conclusione nel 2026 (centenario della morte del celebre architetto), ma la ditta che se ne sta occupando ha annunciato che la data non verrà rispettata e bisognerà attendere ancora.

5. Torniamo a Parigi per ammirare un'opera d'arte contenente opere d'arte: il museo del Louvre. La casa della Gioconda è uno dei luoghi più ambiti al mondo e gli utenti di Google si concedono spesso dei viaggi virtuali.

4. Poteva mai mancare l'America in questa speciale classifica? Allora ammiriamo l'Empire State Building che domina New York con i suoi oltre 100 piani d'altezza regalando un panorama per cuori forti.

3. Saliamo sul podio con una perla del mondo orientale: il Taj Mahal. Questa monumentale costruzione situata ad Agra, nell'India settentrionale, è stato costruito nel 1632 per volontà dell'imperatore Shāh Jahān, in memoria dell'amatissima moglie Arjumand Banu Begum. L'edificio non può che essere anche tra le 7 meraviglie del mondo.

2. Medaglia d'argento alla Francia, che in questa speciale classifica piazzano ben 3 luoghi: dopo Notre-Dame e il Louvre, ecco l'iconica Tour Eiffel. Non poteva essere altrimenti, il vero simbolo di Parigi e della Francia è il progetto architettonico più cercato su Google in ben 29 Paesi. Tappa fondamentale dei tour fisici e virtuali, domina Parigi dall'esposizione universale del 1889 e da quel momento tra la torre d'acciaio e i francesi è stato puro amore.

1. Forse i soldi non fanno la felicità, ma certamente generano molte ricerche su Google. Al primo posto della classifica dei 10 luoghi più popolari al mondo svetta (è il caso di dirlo) il Burj Khalifa di Dubai (foto in alto). 830 metri di altezza lo rendono il grattacielo più alto del mondo, una moderna torre di Babele ricercata più di 1,5 milioni di volte al mese.