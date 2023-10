La classifica delle città più green in Italia: Roma e Milano non brillano per performance ambientali

E' Trento la città più green d'Italia secondo il report realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ORE. Il capoluogo dell'omonima provincia autonoma e della regione Trentino-Alto Adige è la migliore città in Italia per le performance ambientali. Scopriamo tutta la classifica.

Trento è la città più green d'Italia nel 2023

Dopo il secondo posto dello scorso anno Trento riconquista la vetta della classifica delle città più green d'Italia del 2023. La 30esima edizione di Ecosistema Urbano, il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ORE, ha premiato il capoluogo dell'omonima provincia autonoma come la città numero uno dal punto di vista delle performance ambientali. Dati alla mano Trento è la città che presenta meno problemi dal punto di vista ambientale. La classifica delle città più green del 2023 ha tenuto conto di come è cambiata la società negli ultimi 30 anni considerando anche una serie di fattori come la crescita della popolazione. Nonostante alcuni interventi di miglioramento e salvaguardia del territorio, in tantissime città si ripresentano sempre gli stessi problemi legati allo smog, i trasporti, perdite di acqua e circolazione di veicoli.

Legambiente, Trento è la città più ecosostenibile d'Italia: ecco perché secondo Ecosistema urbano 2023 https://t.co/jpjd98JcW0 mio pezzo sul report #legambiente @Legambiente complimenti a #Trento ! — Paolo Fornasari 🇪🇺🇮🇹 🇺🇦 🇮🇱🇺🇸 ☮️ (@paoloangeloRF) October 23, 2023

Per fortuna si registrano anche dei dati positivi come una crescita della raccolta differenziata e un aumento delle piste ciclabili. Nonostante ciò, sono tanti e diversi i problemi considerati critici in diverse città d'Italia.

Green city in Italia: la classifica delle migliori città ambientali

Ma qual è la classifica delle città più green del 2023? Il primo posto spetta a Trento che conquista la corona di città con la miglior performance ambientale in salita rispetto allo scorso anno. Al secondo e terzo posto troviamo Mantova e Pordenone. Il Nord stravince in questa speciale classifica con il Sud che entra solo al settimo posto con la città di Cosenza, mentre Cagliari e Oristano occupano il sedicesimo e al ventiduesimo posto.

Roma e Milano riescono a fare ancora peggio. La città eterna, infatti, è solo 89esima nella classifica, mentre Milano cala ancora rispetto allo scorso anno posizionandosi al numero 42. 53esimo posto per Firenze, 58esimo per Genova. Ultimi posti in classifica per le città di Caltanissetta, Catania e Palermo fanalini di coda. Dalla classifica si evince un paese, l'Italia, sempre più arretrata e in difficoltà da ogni punto di vista, mentre l'Europa e il resto del mondo fanno passi avanti!