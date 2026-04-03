La Casa di Giulietta a Verona diventa a pagamento: ecco quanto costa

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A partire dal 1° aprile cambieranno le modalità di accesso al celebre cortile della Casa di Giulietta a Verona, uno dei luoghi più visitati della città. Il Comune ha infatti introdotto un nuovo regolamento per gestire l’elevato afflusso di turisti che quotidianamente affollano l’area. L’ingresso non sarà più libero, ma subordinato all’acquisto di un biglietto. Inoltre, sia il cortile sia l’abitazione potranno essere visitati esclusivamente previa prenotazione.

La Casa di Giulietta a Verona, il cortile sarà a pagamento: ecco il costo

Dal 1° aprile a Verona sarà operativo un nuovo sistema per visitare il Cortile e la Casa di Giulietta, pensato per gestire meglio i flussi turistici. L’accesso a entrambe le attrazioni sarà consentito esclusivamente previa prenotazione e con ingressi regolati da fasce orarie. I visitatori dovranno acquistare un biglietto, con due opzioni disponibili a seconda del tipo di esperienza scelta. La prima prevede l’ingresso al solo cortile, dove si trovano la celebre statua di Giulietta e il balcone simbolo della storia d’amore. La seconda soluzione include anche la visita agli ambienti interni della Casa, ospitati nella storica torre medievale.

Il progetto nasce da un accordo tra il Comune, la Società Teatro Nuovo e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona. Il nuovo percorso di accesso partirà da Piazzetta Navona e attraverserà gli spazi del Teatro Nuovo. Proprio questo teatro, che nel 2026 festeggia 180 anni di attività, diventa parte integrante dell’esperienza. L’itinerario sarà arricchito da scenografie, immagini e video dedicati alle più celebri rappresentazioni della vicenda di Romeo e Giulietta. Ad accogliere i turisti ci saranno anche operatori in costume, per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente. Il costo del biglietto per il percorso che include teatro e cortile è di 5 euro. Per l’accesso completo, comprensivo anche della casa, il prezzo sarà invece di 12 euro.

Perché l'ingresso a pagamento?

La Casa di Giulietta rappresenta uno dei luoghi simbolo di Verona, attirando ogni giorno un numero elevatissimo di visitatori provenienti da tutto il mondo. Questo continuo afflusso ha però causato nel tempo forti criticità legate al sovraffollamento, incidendo negativamente sia sull’esperienza dei turisti sia sulla vivibilità per i residenti della zona. Già nel dicembre scorso era stato introdotto un primo sistema per limitare gli accessi, ma il tentativo si era rivelato poco efficace e piuttosto disorganizzato. Per questo motivo è stata adottata una nuova soluzione più strutturata, che prevede l’ingresso a pagamento.

L’obiettivo principale è quello di gestire in modo più efficiente il numero di persone presenti nell’area. In questo modo si punta a ridurre gli assembramenti e a rendere la visita più piacevole e ordinata. Inoltre, i proventi dei biglietti serviranno a sostenere interventi di manutenzione e valorizzazione del sito. La misura consentirà anche di migliorare la sicurezza complessiva dell’area.