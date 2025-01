La Befana 2025 porterà freddo e neve: le ultime previsioni meteo

Dopo settimane di alta pressione che ha garantito un clima stabile con temperature miti da Nord a Sud, l'Italia conclude il lungo periodo delle festività natalizie con il ritorno del maltempo. Complice il passaggio della prima perturbazione dell'anno, tornano neve, piogge e freddo in buona parte d'Italia. Scopriamo le tendenza meteo.

Meteo, torna il maltempo in Italia: le previsioni del weekend della Befana

Gli effetti della prima perturbazione del 2025 continuano a farsi sentire nelle regioni del Sud colpite da una ondata di maltempo che ha causato anche un calo delle temperature. Nel giorno dell'Epifania, che tutte le feste si porta via, è previsto l'arrivo di una seconda perturbazione accompagnata da una massa d'aria più fredda che farà calare le temperature in tutta Italia. La perturbazione n.2 di gennaio si farà sentire all'inizio della prossima settimana da Nord a Sud con temporali e piogge anche intense.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 4 gennaio 2025: nuvolosità variabile nelle regioni del Sud e Sicilia con il rischio di piogge in Calabria, nord della Puglia e Campania. Cielo sereno o poco nuvoloso al Centro e Sardegna, mentre nelle regioni del Nord dopo nebbie e foschie nelle prime ore del mattino è previsto cielo sereno. In serate torna la neve in Valle d’Aosta e alto Piemonte. Temperature massime in calo nelle regioni del Centro-Nord, mentre al Sud ancora valori ben superiori alla media con picchi di anche 16-18° in Sicilia e Sardegna.

Nella giornata di domenica 5 gennaio 2025 sole su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia prevalenza di sole. Nuvole nel resto delle regioni del Sud e Sardegna, mentre cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese. Qualche piogge isolate potrebbe registrarsi in Liguria, Toscana e Lombardia. Le temperature minime in calo al Sud, mentre i valori massime in rialzo nelle Alpi e in gran parte del Centro-Sud.

Che tempo farà nel giorno della Befana? Le previsioni meteo

Nel giorno dell'Epifania, lunedì 6 gennaio 2025 che segna la fine delle vacanze natalizie, è previsto l'arrivo della perturbazione n.2 del mese che si farà sentire a fine giornata con piogge e temporali. Le precipitazioni più importanti si faranno sentire in Piemonte e Lombardia con il rischio di neve intorno ai 1000-1500 metri. Piogge anche nelle zone di Nord-Ovest, Lazio, Toscana e in serata anche in Liguria.

Nella notte tra lunedì 6 gennaio e martedì 7 gennaio 2025 la parte più attiva della perturbazione interesserà il Centro-Nord e la Sardegna, mentre le piogge più intense sono previste in Toscana, Lazio, Lombardia settentrionale, Nord-Est e Sardegna occidentale. Sulle Alpi torna la nevi intorno ai 1000-1300 metri. Forti venti previsto lungo il mar Ligure e Ionio. Le temperature si confermano miti per il periodo, anche se la tendenza meteo per i giorni successivi delinea l'arrivo di una nuova perturbazione che dovrebbe farsi sentire da giovedì gennaio 2025.