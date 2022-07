L’isola più bella del mondo è italiana, ha superato le Maldive e la Grecia: la classifica

Le Maldive, Bali e le isole della Grecia non sono al primo posto della speciale classifica "l'isola più bella del mondo" redatta da Travel + Leisure. Un lungo sondaggio quello lanciato dal magazine americano che chiesto ai lettori quali fossero le 25 isole più belle del mondo. Ecco la classifica completa che premia un'isola tutta italiana!

Travel + Leisure, l'isola più bella del mondo per il 2022 è Ischia

I lettori di Travel + Leisure, famosissima rivista di viaggi americana, ha proposto un sondaggio ai lettori chiamati a votare l'isola più bella al mondo per l'anno 2022. A trionfare è stata la bellezza dell'isola di Ischia, perla del golfo di Napoli, che ha avuto la meglio sbaragliando la concorrenza e superando location paradisiache come le Maldive e Bali. La bellezza e il fascino dell'isola di Ischia hanno convinto il 94.61 dei lettori del magazine americano di viaggi che hanno considerato anche la natura del posto, le offerte locali e la cordialità della gente.

Per l'anno 2022 è Ischia l'isola più bella al mondo con un punteggio altissimo: 94.61 a distanza di pochissimi voti dalla Maldive che si classificano al secondo posto. Medaglia di bronzo per Bali: isola indonesiana rinomata per le sue montagne vulcaniche ricoperte di boschi, le tipiche risaie e la barriera corallina.

Il successo di Ischia è in parte legato anche alla popolarità raggiunta dall'isola diventata cornice delle emozionanti avventure de "L'amica geniale", la serie ispirata ai romanzi di Elena Ferrante che, dopo aver conquistato il pubblico italiano, si è fatta apprezzare anche oltreoceano. Non solo, Ischia ha convinto per le sue bellezze naturali, l'acqua cristallina, gli scorci pittoreschi, le sorgenti termali e le spiagge incontaminate.

The 25 Best Islands in the World, la classifica delle isole più belle al mondo di Travel+Leisure

Ecco la classifica completa delle 25 isole più belle al mondo (The 25 Best Islands in the World) secondo i lettori di "Travel+Leisure":