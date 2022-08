Inverno, quanto costeranno gas e pellet per riscaldarci

Anche se è ancora presto, alcuni stanno già pensando al prossimo inverno e si stanno preparando per risparmiare sul riscaldamento, ma quanto costerà scaldarsi? Ecco a quanto arriverà il prezzo di gas e pellet.

Quanto costeranno gas e pellet nell'inverno 2023?

"L'estate sta finendo e un anno se ne va" cantavano i Righeira, ma insieme all'estate andrà via anche il caldo e al suo posto subentrerà, si spera gradualmente, il freddo. Un po' di refrigerio dopo un'estate così calda non guasta, ma bisogna correre ai ripari in vista dell'inverno per non farsi cogliere impreparati. Con il rincaro energetico però, riscaldarsi potrebbe essere molto più costoso degli anni precedenti e tra stufe a gas, a pellet e a legna, un po' tutti sono costretti a fare due conti per capire quale sia la fonte di calore più economica. Si parla inoltre di ulteriori aumenti addirittura fino al 100% per quanto riguarda il gas, soprattutto per via della guerra in Ucraina e della chiusura dei gasdotti russi per l'Europa. Ma se il gas piange, pellet e legna non sorridono affatto, dunque la domanda è: quanto costerà scaldarsi il prossimo inverno e quale sarà la fonte più conveniente?

Il rincaro maggiore, come detto, avverrà per la bolletta del gas e della corrente elettrica; al momento l'elettricità in bolletta costa circa 605 €/MWh, ma il prezzo aumenterà ancora almeno fino alla fine dell'anno. Il gas invece è arrivato a toccare anche i 295 €/MWh in Olanda, mentre nello stesso periodo del 2021 oscilalva tra i 170 e i 200 €. Nei prossimi mesi, poi, la domanda aumenterà ancora in concomitanza con la scarsità della materia prima a causa della chiusura dei rubinetti russi.

Dove potrà spingersi il costo del gas resta un preoccupante mistero e potrebbero non essere sufficienti neppure le misure salva bolletta del governo Draghi. Un aumento vertiginoso ha già visto protagonista anche il pellet, un combustibile che fino allo scorso anno risultava abbastanza conveniente visto il suo costo: un sacco da 15 kg costava tra i 3 e i 5 euro in base alla qualità e alle offerte del mercato. Lo stesso sacco, oggi, costa fino a 14 euro, praticamente quasi un euro al chilo. La speranza è che vengano applicate misure che vadano incontro ai consumatori in modo da permettere un acquisto molto meno oneroso, ma non ci sono certezze al riguardo.

Di fatto anche la legna (sia da ardere che da stufa) oggi costa molto più rispetto a un anno fa: tra i 10 e i 12 euro al quintale del 2021 contro i 18-20 attuali. Certo è che con questi prezzi risulta non solo difficile prevedere cosa converrà usare questo inverno, ma risulterà difficile anche scaldarsi! La buona notizia è che verranno confermati i bonus sociali che permettono di ricevere sconti in bollette per acqua, luce e gas per le famiglie che presentino determinati requisiti ma - al momento - non è possibile saperne di più e prevedere quale sia il metodo più economico per scaldarsi durante il prossimo inverno.