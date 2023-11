Inverno astronomico e inverno meteorologico, perché non coincidono?

Il freddo pungente arrivato nel nostro Paese negli ultimi giorni ci ricorda che siamo ormai prossimi alla stagione invernale. Tra pochi giorni inizierà infatti l'inverno meteorologico, da non confondere con l'inverno astronomico. Proprio così, perché in realtà vi sono due date diverse che segnano l'inizio dei due "inverni".

Inverno meteorologico al via il 1° dicembre

Nell'emisfero boreale i mesi più freddi dell'anno sono dicembre, gennaio e febbraio, ed è proprio questo trimestre che segna - da un punto di vista climatico - l'inverno meteorologico. Questo particolare periodo dell'anno inizia sempre il 1° dicembre e termina il 28 o il 29 febbraio (in caso di anno bisestile). Al contrario delle stagioni astronomiche infatti, quelle meteorologiche "abbracciano" mesi interi e non spezzati.

Inverno meteorologico e inverno astronomico, quali differenze?

Abbiamo già detto che l'inverno meteorologico inizia il 1° dicembre e si conclude l'ultimo giorno di febbraio. Ciò è legato alla scelta dei meteorologi - sulla quale non c'è alcuna base scientifica ma una convenzione basata sul calendario gregoriano - di utilizzare trimestri interi che coincidono con l'inizio e la fine del mese per "segnare" le varie stagioni dell'anno. Statisticamente infatti le temperature più rigide vengono rilevate proprio nel trimestre dicembre/febbraio.

La data di inizio inverno astronomico ha invece una motivazione scientifica ben precisa, che deriva dal fatto che - in corrispondenza del solstizio d'inverno - il Sole si trova alla sua massima distanza al di sotto dell'equatore celeste. Da quel momento in poi la nostra stella comincia la sua risalita verso l'equatore, e le giornate inizieranno ad allungarsi fino al solstizio estivo di giugno. Come è facile intuire l'inizio dell'inverno astronomico - essendo legato al solstizio invernale - non ha una data fissa, sebbene sia generalmente compreso tra il 21 e il 22 dicembre.

Quindi - se il 1° dicembre daremo il benvenuto all'inverno meteorologico - per entrare nella stagione astronomica dovremmo attendere il solstizio d'inverno 2023, previsto il prossimo 22 dicembre alle 4.27 del mattino.

Indipendentemente dalla disciplina che si prende in esame - e che può segnare l'inizio dell'inverno il 1° o il 22 dicembre - vento forte, maltempo e neve degli ultimi giorni non lasciano dubbi e ci ricordano che la stagione più fredda dell'anno è ormai alle porte.