Insonnia? Ecco come alleviare il problema grazie all'attività aerobica

Un’attività fisica regolare riduce il tempo necessario per addormentarsi e migliora la qualità del riposo notturno: questo è ciò che emerge da una meta-analisi che ha riunito una serie di studi scientifici relativi all’argomento. In particolare, i migliori benefici si sono registrati a seguito dello svolgimento di attività aerobica come ciclismo, corsa o camminata veloce.

L’attività aerobica è meglio

L’insonnia colpisce circa il 15% della popolazione mondiale e negli ultimi anni il numero di persone che ne soffre è aumentato in maniera significativa. Ormai è noto che uno scarso riposo notturno è correlato a un aumento del rischio di contrarre alcune malattie come ipertensione, obesità, diabete, ictus e infarto.

Insomma, cercare di adottare comportamenti in grado di migliorare la qualità del nostro sonno è fondamentale per il benessere e la salute del nostro organismo. Tra queste c’è, appunto, l’attività fisica: praticare sport durante il giorno aiuta a regolarizzare il ciclo sonno-veglia, grazie a una maggiore produzione di melatonina, che ci fa sentire stanchi e pronti per dormire.

Non serve praticare attività aerobica per un periodo di tempo particolarmente lungo: sono sufficienti 30 minuti per migliorare molti aspetti del sonno, a partire proprio dal tempo necessario per addormentarsi. Il sollevamento pesi, invece, mostra effetti positivi più limitati, anche se determina comunque un miglioramento sia dal punto di vista della rapidità nel prendere sonno, sia per la qualità del risposo.