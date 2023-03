Insetticida naturale, come farlo in casa: la ricetta con cannella e aceto

Con l’arrivo della primavera arrivano anche i primi insetti. Ma come possiamo tenerli lontani dalla nostra casa e dal nostro giardino? C’è un rimedio del tutto naturale per allontanare gli insetti dagli ambienti in cui viviamo, una ricetta semplice a base di cannella e aceto, che possiamo preparare in casa a costo zero con pochi ingredienti che si trovano facilmente al supermercato.

La cannella allontana gli insetti: come fare in casa un ottimo insetticida spray

La cannella, spezia utilissima in cucina per impreziosire ricette dolci e salate, e che ha proprietà benefiche per il nostro organismo tra cui: regola lo zucchero nel sangue, riduce i dolori dovuti all’artrite o alle mestruazioni, aiuta la memoria, ottimo antibatterico e antisettico naturale, è in realtà anche un efficace antiparassitario naturale che può essere utilizzato per allontanare gli insetti e soprattutto i parassiti che infestano le nostre piante.

Modalità di utilizzo: dalla cannella in polvere allo spray insetticida

Le modalità di utilizzo della cannella sono molteplici. Si può utilizzare la polvere di cannella in purezza direttamente sulle nostre piante o sul terriccio, oppure unire un paio di stecche di cannella a pochi altri ingredienti che abbiamo già nella nostra dispensa, per creare in pochi minuti un ottimo insetticida naturale.

Cannella in polvere

La cannella in polvere, può essere utilizzata per la cura delle nostre piante e del nostro giardino in maniera molto semplice. Un metodo utile per contrastare la fastidiosa presenza di insetti e parassiti.

Essendo un prodotto naturale, la cannella può essere utilizzata senza temere di inquinare l'ambiente, danneggiare le nostre piante o di inalare sostanze tossiche, come del resto avviene con l’utilizzo dei comuni antiparassitari creati con sostanze chimiche. Il metodo è molto semplice, vi basterà cospargere le piante e il terriccio con la polvere di cannella. L’odore di questa spezia, che per noi risulta essere gradevole, allontanerà parassiti e altri piccoli insetti.

Insetticida spray alla cannella: come farlo in casa

Per un’azione più efficace, possiamo adoperare la cannella per preparare un vero e proprio insetticida spray, da utilizzare sia dentro casa ma soprattutto sulle nostre amate piante. Per realizzare lo spray servirà, oltre che della cannella, anche di un po’ di aceto di vino bianco, del comune detersivo per pavimenti e di un po' di bicarbonato di sodio.

Ingredienti:

Un bicchiere di aceto di vino bianco

Un bicchiere di detersivo liquido per pavimenti

Mezzo cucchiaino di bicarbonato

Due bastoncini di cannella.

Procedimento:

Versiamo gli ingredienti liquidi all’interno di un vaporizzatore, e aggiungiamo ad essi il bicarbonato, che ovviamente in reazione con l’aceto genererà un po’ di schiuma. Per concludere, mettiamo nel vaporizzatore anche i bastoncini di cannella, che lasceremo immersi nella miscela per tutto il tempo di utilizzo. A questo punto, il nostro spray insetticida naturale alla cannella è pronto: vaporizziamolo sulle superfici della casa, sulle tende, nelle prossimità dei balconi e delle finestre per tenere lontani gli insetti dai nostri ambienti.