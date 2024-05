Inondazioni in Brasile: 107 morti e nuovo allarme maltempo, Elon Musk dona terminali Starlink | FOTO

Non si placa l'ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il Brasile alle prese con piogge torrenziali ed inondazioni che hanno fatto registrare la tragica morte di 107 persone nel Rio Grande do Sul. La conta dei danni e degli sfollati è terribile.

Brasile, alluvione e morti: scatta lo stato di emergenza

L'alluvione che ha colpito il Brasile continua a preoccupare. Nei prossimi giorni, infatti, si prevedono altre forti piogge nel Paese sudamericano con La Protezione Civile che ha diramato un nuovo allarme maltempo. La nazione sudamericana sta facendo i conti con le conseguenze mortali del clima estremo che ha letteralmente sommerso interi quartieri. La conta dei danni e dei feriti è terrificante, visto che l’agenzia di protezione civile dello stato ha comunicato la morte di 107 persone la scorsa settimana nel Rio Grande do Sul in Brasile.

Non solo, secondo i dati della Protezione Civile del Paese l'alluvione ha colpito 1.476.000 persone, di cui almeno 754 feriti e circa 164.00 sfollati. Almeno 134 persone risultano ancora disperse. Si tratta di una vera e propria emergenza climatica quella scoppiata in Brasile dove si sono registrati anche atti di vandalismo con 47 persone arrestate per saccheggi e altri crimini.

Maltempo in Brasile: previste 100 mm di piogge in Rio Grande do Sul

Lo stato di allerta meteo e di emergenza in Brasile continua anche nei prossimi giorni. Le autorità locali, infatti, stanno invitando tutti i cittadini a non tornare nelle loro case dopo le inondazioni visto che nelle prossime ore ci saranno ancora piogge. Da venerdì a domenica, infatti, l'istituto nazionale di meteorologia INMET ha comunicato precipitazioni intense tra la parte orientale e il centro-nord del Rio Grande do Sul, con alcune zone previste 100 mm. «È importante evidenziare che i volumi di pioggia previsti potrebbero causare nuovi disagi in zone già colpite in precedenza» ha scritto INMET in una nota diffusa alla stampa.

Le forti piogge sono collegate al El Niño, un fenomeno climatico naturale che riscalda le acque del Pacifico e tende a portare forti piogge nel sud del Brasile. Non solo, tra le cause c'è sicuramente anche il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. Intanto Elon Musk , il CEO di SpaceX, ha deciso di donare 1.000 terminali Starlink per aiutare i soccorritori durante gli interventi di emergenza. Intanto il governo del Rio Grande do Sul ha comunicato che per ricostruire il paese ci vorranno 3,7 miliardi di dollari.