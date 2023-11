Indian Summer, caratteristiche e curiosità dell’estate di San Martino nei paesi anglosassoni

Tutti la conosciamo come estate di San Martino, ma nei paesi anglosassoni viene chiamata Indian Summer. Il fenomeno - che vede un'estate anomala che si verifica a autunno inoltrato - è ancora oggi avvolto da miti e leggende.

L'estate indiana dei paesi anglosassoni

Oggi, 11 novembre, si celebra l'Indian Summer - letteralmente estate indiana - conosciuta anche come estate di San Martino nei paesi anglosassoni, un fenomeno tanto breve quanto "nebuloso".

In Italia l'estate anomala che si presenta intorno all'11 novembre è riconducibile alla famosa leggenda di San Martino di Tours, che donò il suo mantello a un mendicante infreddolito dalla tempesta, mentre nei paesi anglosassoni l’Indian Summer ha origini più nebulose.

Per trovare i primi utilizzi di questo termine occorre risalire al 1778, anno in cui il soldato franco-americano Michel-Guillaume-Jean de Crèvecoeur lo utilizzò nella sua opera "Letters From an American Farmer". A partire dal 1830 cominciò a essere utilizzato anche in senso figurato, per indicare la fioritura tardiva dopo un periodo di declino.

Sui motivi per cui si faccia riferimento all'estate indiana vi sono ancora molte incertezze. Alcuni sostengono che i coloni europei giunti nelle Americhe - trovandosi per la prima volta davanti a una parentesi estiva nel cuore dell'autunno - lo abbiano definito così riferendosi alla terra dei nativi americani. Secondo altre teorie invece il nome deriverebbe dal fatto che i nativi americani - approfittando dei giorni con il clima mite - erano soliti mettere al riparo i raccolti e dedicarsi alle ultime cacciate per fare provviste in vista dell'inverno.

Indian Summer, quali caratteristiche?

Proprio come accade durante l'estate di San Martino, anche l'Indian Summer si presenta con temperature particolarmente miti, cielo soleggiato anche se velato di foschia, e un notevole sbalzo termico tra il giorno e la notte.

Può durare anche un solo giorno, ma la magia del foliage, con la natura che sembra brillare particolarmente prima del lungo riposo invernale, rende questo fenomeno un autentico invito per gli abitanti dei paesi anglosassoni, che non perdono l'occasione per immergersi in quella tavolozza di colori tipici dell'autunno.