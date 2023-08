Incendio all'Isola d'Elba: evacuato un campeggio, 700 turisti e abitanti lasciano le case

Credits: Vigili del fuoco

L’incendio che si è sviluppato all’Isola d’Elba, la sera del 21 agosto 2023, nei boschi tra Rio Marina e Porto Azzurro, in località San Felo, ha costretto, in maniera del tutto precauzionale, l’evacuazione di un campeggio e alcune abitazioni che si trovano proprio nella zona interessata dai roghi. In totale sono circa 700 le persone evacuate tra coloro che erano nelle abitazioni e i turisti che alloggiavano nel campeggio. 150 degli evacuati sono stati ospitati in strutture messe a disposizione dal comune, gli altri hanno trovato sistemazione da parenti e amici.

Isola d'Elba, incendio brucia 14 ettari di terreni: evacuate 700 persone

La notizia dell’evacuazione a scopo precauzionale delle 700 persone, è stata data dalla Regione, che ha anche spiegato che il rogo ha raggiunto una fase di contenimento grazie al lavoro di decine di squadre a terra, due elicotteri della Regione e due Canadair. Al momento la stima è di 14 ettari di terreni bruciati.

Il Governatore Eugenio Giani: "Seguo con la sala operativa l'incendio sull'isola d'Elba"

Il presidente della Toscana Eugenio Giani, tramite i suoi profili social ha fatto sapere: "Sto seguendo con la sala operativa l'incendio scoppiato sull'isola d'Elba, Rio nell'Elba a San Felo. Il fronte a causa del vento presente in zona si è rapidamente esteso minacciando un abitazione, presidiata dai Vigili del Fuoco. Sul posto 12 squadre di volontari AIB e personale che stanno cercando di contenere il rogo. Evacuate precauzionalmente altre abitazioni e un campeggio che potrebbero essere minacciati dalle fiamme".